https://ria.ru/20251219/putin-2063174165.html
Путин оценил действия группировки "Восток" в зоне СВО
Путин оценил действия группировки "Восток" в зоне СВО - РИА Новости, 19.12.2025
Путин оценил действия группировки "Восток" в зоне СВО
Группировка "Восток" освобождает один населенный пункт за другим, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T12:20:00+03:00
2025-12-19T12:20:00+03:00
2025-12-19T12:39:00+03:00
безопасность
владимир путин
россия
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063173099_0:0:3189:1795_1920x0_80_0_0_4cbd64d8ce2b37ddccd6b76bd4b4ead4.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063173099_433:0:3164:2048_1920x0_80_0_0_923fd8c0c13ee549a9786cc057f95d75.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, владимир путин, россия, итоги года с владимиром путиным — 2025
Безопасность, Владимир Путин, Россия, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Путин оценил действия группировки "Восток" в зоне СВО
Путин: группировка "Восток" освобождает один населенный пункт за другим