Путин рассказал о попытках ВСУ вернуть часть Красноармейска
Украина предпринимает безуспешные попытки вернуть хотя бы часть Красноармейска, несет серьезные потери, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T12:19:00+03:00
