Половина Димитрова взята под контроль российских военных, заявил Путин
Половина Димитрова взята под контроль российских военных, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2025
Половина Димитрова взята под контроль российских военных, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что 50% города Димитров в ДНР взяты под контроль ВС РФ. РИА Новости, 19.12.2025
вооруженные силы рф
итоги года с владимиром путиным — 2025
владимир путин
димитров
донецкая народная республика
димитров
донецкая народная республика
Половина Димитрова взята под контроль российских военных, заявил Путин
Путин: 50% Димитрова взяты под контроль ВС РФ