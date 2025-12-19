Рейтинг@Mail.ru
12:18 19.12.2025 (обновлено: 12:27 19.12.2025)
Половина Димитрова взята под контроль российских военных, заявил Путин
Половина Димитрова взята под контроль российских военных, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что 50% города Димитров в ДНР взяты под контроль ВС РФ. РИА Новости, 19.12.2025
вооруженные силы рф, итоги года с владимиром путиным — 2025, владимир путин, димитров, донецкая народная республика
Вооруженные силы РФ, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Владимир Путин, Димитров, Донецкая Народная Республика
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что 50% города Димитров в ДНР взяты под контроль ВС РФ.
"Наши войска уже, думаю, что на данный момент времени 50% города взяли под свой контроль", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Путин отметил важность взятия Красноармейска
