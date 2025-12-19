https://ria.ru/20251219/putin-2063172605.html
Путин рассказал о боях в Константиновке
Путин рассказал о боях в Константиновке - РИА Новости, 19.12.2025
Путин рассказал о боях в Константиновке
Бои идут в Константиновке, более 50% города уже находится под контролем армии РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
константиновка
россия
Путин рассказал о боях в Константиновке
Путин: более 50% Константиновки уже под контролем ВС РФ