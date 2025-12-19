Путин рассказал о действиях войск на Южно-Лиманском направлении

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские войска активно и эффективно действуют на Южно-Лиманском направлении, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Активно и эффективно действуют наши подразделения на Южно-Лиманском направлении", - сказал российский лидер в ходе прямой линии.