Путин рассказал о действиях войск на Южно-Лиманском направлении - РИА Новости, 19.12.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:17 19.12.2025 (обновлено: 12:26 19.12.2025)
Путин рассказал о действиях войск на Южно-Лиманском направлении
Путин рассказал о действиях войск на Южно-Лиманском направлении
Российские войска активно и эффективно действуют на Южно-Лиманском направлении, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
Путин рассказал о действиях войск на Южно-Лиманском направлении

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские войска активно и эффективно действуют на Южно-Лиманском направлении, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Активно и эффективно действуют наши подразделения на Южно-Лиманском направлении", - сказал российский лидер в ходе прямой линии.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в четверг, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
