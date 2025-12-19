https://ria.ru/20251219/putin-2063172083.html
ДНР и ЛНР не хотели жить под давлением националистов, заявил Путин
Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика не хотели жить под давлением националистов, напомнил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
ДНР и ЛНР не хотели жить под давлением националистов, заявил Путин
Путин: ДНР и ЛНР не хотели жить под давлением националистов