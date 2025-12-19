https://ria.ru/20251219/putin-2063171486.html
Путин: стратегическая инициатива на фронте полностью перешла к России
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Стратегическая инициатива на фронте полностью перешла в руки ВС РФ после того, как противник был "вышиблен" с курской земли, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Сразу же после того, как наши войска вышибли противника с курской земли, инициатива целиком и полностью, стратегическая инициатива перешла в руки российских Вооруженных сил", - сказал глава государства в ходе прямой линии.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.