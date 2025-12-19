Рейтинг@Mail.ru
ВС России наступают по всей линии боевого соприкосновения, заявил Путин
12:15 19.12.2025 (обновлено: 12:23 19.12.2025)
ВС России наступают по всей линии боевого соприкосновения, заявил Путин
Прямая линия и пресс-конференция президента России Владимира Путина
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Войска РФ наступают по всей линии боевого соприкосновения, противник отходит, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
"Наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения, где-то более быстрыми темпами, где-то медленнее, но по всем направлениям противник отходит", - отметил президент.
