ВС России наступают по всей линии боевого соприкосновения, заявил Путин

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Войска РФ наступают по всей линии боевого соприкосновения, противник отходит, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

"Наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения, где-то более быстрыми темпами, где-то медленнее, но по всем направлениям противник отходит", - отметил президент.