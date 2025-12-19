https://ria.ru/20251219/putin-2063170957.html
ВС России наступают по всей линии боевого соприкосновения, заявил Путин
ВС России наступают по всей линии боевого соприкосновения, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2025
ВС России наступают по всей линии боевого соприкосновения, заявил Путин
Войска РФ наступают по всей линии боевого соприкосновения, противник отходит, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с... РИА Новости, 19.12.2025
итоги года с владимиром путиным — 2025
владимир путин
россия
итоги года с владимиром путиным — 2025, владимир путин, россия
ВС России наступают по всей линии боевого соприкосновения, заявил Путин
