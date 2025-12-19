https://ria.ru/20251219/putin-2063170697.html
Россия просила Украину дать людям на Донбассе спокойно жить, заявил Путин
Россия в 2022 году предупреждала Украину, что вынуждена будет признать непризнанные республики, просила дать людям спокойно жить, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T12:15:00+03:00
Путин: Россия предупреждала Украину, что может признать непризнанные республики