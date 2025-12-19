Рейтинг@Mail.ru
Путин сообщил, что получил доклад Герасимова о ситуации на фронте
12:15 19.12.2025 (обновлено: 12:19 19.12.2025)
Путин сообщил, что получил доклад Герасимова о ситуации на фронте
Президент России Владимир Путин сообщил, что только что получил доклад начальника генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова о ситуации на фронте. РИА Новости, 19.12.2025
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что только что получил доклад начальника генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова о ситуации на фронте.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире 19 декабря в 12.00 мск.
"Только что выслушал очередной доклад начальник генерального штаба", - сказал Путин в ходе прямой линии.
