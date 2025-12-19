https://ria.ru/20251219/putin-2063170490.html
Путин сообщил, что получил доклад Герасимова о ситуации на фронте
Путин сообщил, что получил доклад Герасимова о ситуации на фронте - РИА Новости, 19.12.2025
Путин сообщил, что получил доклад Герасимова о ситуации на фронте
Президент России Владимир Путин сообщил, что только что получил доклад начальника генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова о ситуации на фронте. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T12:15:00+03:00
2025-12-19T12:15:00+03:00
2025-12-19T12:19:00+03:00
владимир путин
политика
россия
валерий герасимов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063169249_0:2:1500:846_1920x0_80_0_0_56514ebc0c4791782b290329ed36a2fb.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063173512.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063169249_168:0:1296:846_1920x0_80_0_0_53bcf0fdac2c9f7621ce0315fd646893.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, политика, россия, валерий герасимов
Владимир Путин, Политика, Россия, Валерий Герасимов
Путин сообщил, что получил доклад Герасимова о ситуации на фронте
Путин сообщил, что только что получил доклад Герасимова о ситуации на фронте