Путин сообщил, что получил доклад Герасимова о ситуации на фронте

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что только что получил доклад начальника генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова о ситуации на фронте.

Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире 19 декабря в 12.00 мск.