Россия готова и хочет завершить конфликт на Украине, заявил Путин
Россия готова и хочет завершить конфликт на Украине при устранении первопричин кризиса, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
итоги года с владимиром путиным — 2025
владимир путин
россия
украина
россия
украина
Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Владимир Путин, Россия, Украина
Путин: Россия готова завершить конфликт на Украине при устранении первопричин