https://ria.ru/20251219/putin-2063170045.html
Путин заявил о нежелании Киева завершать конфликт мирными средствами
Путин заявил о нежелании Киева завершать конфликт мирными средствами - РИА Новости, 19.12.2025
Путин заявил о нежелании Киева завершать конфликт мирными средствами
Киев, по сути, отказывается от завершения конфликта мирными средствами, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T12:14:00+03:00
2025-12-19T12:14:00+03:00
2025-12-19T12:27:00+03:00
киев
итоги года с владимиром путиным — 2025
владимир путин
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062967227_0:0:3132:1763_1920x0_80_0_0_d3f90c86919fc57ba627e7835b8615f0.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062967227_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_dcfa1aa84ec6c9306a3f1907ec3e2fb9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, итоги года с владимиром путиным — 2025, владимир путин, россия, в мире
Киев, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Владимир Путин, Россия, В мире
Путин заявил о нежелании Киева завершать конфликт мирными средствами
Путин: Киев отказывается от завершения конфликта мирными средствами