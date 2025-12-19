Рейтинг@Mail.ru
Россия знает о сигналах, что Украина готова к диалогу, заявил Путин
Специальная военная операция на Украине
 
19.12.2025
Россия знает о сигналах, что Украина готова к диалогу, заявил Путин
РФ знает об определенных сигналах, в том числе из Киева, что Украина готова вести какой-то диалог, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
Россия знает о сигналах, что Украина готова к диалогу, заявил Путин

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. РФ знает об определенных сигналах, в том числе из Киева, что Украина готова вести какой-то диалог, заявил президент России Владимир Путин.
"Но все-таки, вы знаете, мы видим, чувствуем и знаем об определенных сигналах, в том числе и со стороны киевского режима, о том, что они готовы вести какой-то диалог", - сказал российский лидер в ходе прямой линии.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию. Мероприятие проходит в московском Гостином дворе. Модерируют дискуссию ведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
