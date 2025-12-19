https://ria.ru/20251219/putin-2063169892.html
Россия знает о сигналах, что Украина готова к диалогу, заявил Путин
Россия знает о сигналах, что Украина готова к диалогу, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2025
Россия знает о сигналах, что Украина готова к диалогу, заявил Путин
РФ знает об определенных сигналах, в том числе из Киева, что Украина готова вести какой-то диалог, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
россия
украина
киев
специальная военная операция на украине
владимир путин
в мире
павел зарубин
вгтрк
россия
украина
киев
Новости
ru-RU
Россия знает о сигналах, что Украина готова к диалогу, заявил Путин
Путин: Россия знает о сигналах, что Украина готова к какому-то диалогу