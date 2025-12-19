Россия знает о сигналах, что Украина готова к диалогу, заявил Путин

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. РФ знает об определенных сигналах, в том числе из Киева, что Украина готова вести какой-то диалог, заявил президент России Владимир Путин.

"Но все-таки, вы знаете, мы видим, чувствуем и знаем об определенных сигналах, в том числе и со стороны киевского режима, о том, что они готовы вести какой-то диалог", - сказал российский лидер в ходе прямой линии.