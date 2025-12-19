https://ria.ru/20251219/putin-2063169391.html
Украина пока не готова обсуждать территориальный вопрос, заявил Путин
Россия пока не видит готовности Украины обсуждать территориальный вопрос, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
