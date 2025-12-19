Рейтинг@Mail.ru
Украина пока не готова обсуждать территориальный вопрос, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2025
12:12 19.12.2025 (обновлено: 15:16 19.12.2025)
Украина пока не готова обсуждать территориальный вопрос, заявил Путин
Россия пока не видит готовности Украины обсуждать территориальный вопрос, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
Украина пока не готова обсуждать территориальный вопрос, заявил Путин

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия пока не видит готовности Украины обсуждать территориальный вопрос, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Пока мы действительно не видим такой готовности", - сказал российский лидер в ходе прямой линии.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Прямая линия и пресс-конференция президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Конфликт на Украине начался с госпереворота в Киеве, заявил Путин
