Прямая линия с Путиным начнется через несколько минут, заявил Песков
2025-12-19T12:11:00+03:00
политика
владимир путин
дмитрий песков
итоги года с владимиром путиным — 2025
Обстановка в Гостином дворе за полчаса до эфира "Итоги года с Владимиром Путиным"
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Прямая линия с президентом россии Владимиром Путиным начнется в течение нескольких минут, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
