Жесткое заявление Путина вызвало панику на Западе

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Жесткое заявление президента России Владимира Путина про "подсвинков" является угрозой для европейских стран, пишет Daily Express.
"Недавняя риторика Владимира Путина, включая высмеивание европейских лидеров как "подсвинков", представляет собой прямую угрозу для Европы", — говорится в материале.
В публикации отметили, что заявления со стороны российского лидера по вопросу территорий указывают на рост напряженности между Россией и Западом.
В среду президент принял участие в расширенном заседании коллегии Минобороны. Традиционно на мероприятии обсуждались итоги работы ведомства за прошедший год и определяются задачи по укреплению обороноспособности и дальнейшему развитию Вооруженных сил.
Там российский лидер заявил, что "европейские подсвинки" включились в работу прежней администрации США, надеясь поживиться на развале России. По его словам, Запад полагал, что ему удастся за короткий период времени разрушить страну.