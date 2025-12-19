Рейтинг@Mail.ru
Жесткое заявление Путина вызвало панику на Западе - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:04 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/putin-2063165898.html
Жесткое заявление Путина вызвало панику на Западе
Жесткое заявление Путина вызвало панику на Западе - РИА Новости, 19.12.2025
Жесткое заявление Путина вызвало панику на Западе
Жесткое заявление президента России Владимира Путина про "подсвинков" является угрозой для европейских стран, пишет Daily Express. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T12:04:00+03:00
2025-12-19T12:04:00+03:00
в мире
россия
сша
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062725697_0:189:3296:2042_1920x0_80_0_0_990e0cd0539d2359b9551f24c41b905e.jpg
https://ria.ru/20251219/karlson-2063114607.html
https://ria.ru/20251219/putin-2063081807.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062725697_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3cf0e8831d6268a602d6491d2cd413a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, владимир путин
В мире, Россия, США, Владимир Путин
Жесткое заявление Путина вызвало панику на Западе

Daily Express назвала слова Путина о "подсвинках" угрозой для Европы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны Российской Федерации
Президент России Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Жесткое заявление президента России Владимира Путина про "подсвинков" является угрозой для европейских стран, пишет Daily Express.
"Недавняя риторика Владимира Путина, включая высмеивание европейских лидеров как "подсвинков", представляет собой прямую угрозу для Европы", — говорится в материале.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Такер Карлсон сделал заявление о Путине
Вчера, 09:30
В публикации отметили, что заявления со стороны российского лидера по вопросу территорий указывают на рост напряженности между Россией и Западом.
В среду президент принял участие в расширенном заседании коллегии Минобороны. Традиционно на мероприятии обсуждались итоги работы ведомства за прошедший год и определяются задачи по укреплению обороноспособности и дальнейшему развитию Вооруженных сил.
Там российский лидер заявил, что "европейские подсвинки" включились в работу прежней администрации США, надеясь поживиться на развале России. По его словам, Запад полагал, что ему удастся за короткий период времени разрушить страну.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
СМИ: Европа испугалась тайного сигнала в речи Путина
Вчера, 02:07
 
В миреРоссияСШАВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала