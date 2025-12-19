Рейтинг@Mail.ru
Путин ни на секунду не выпускает бразды правления, заявил Песков - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:01 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/putin-2063164341.html
Путин ни на секунду не выпускает бразды правления, заявил Песков
Путин ни на секунду не выпускает бразды правления, заявил Песков - РИА Новости, 19.12.2025
Путин ни на секунду не выпускает бразды правления, заявил Песков
Президент России Владимир Путин в ходе совмещенной с пресс-конференцией прямой линии ни на секунду не выпускает бразды правления, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T12:01:00+03:00
2025-12-19T12:01:00+03:00
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155575/49/1555754990_0:0:3186:1792_1920x0_80_0_0_c6a3b9182d31909e1ba907f5100cd497.jpg
https://ria.ru/20251216/putin-2062487358.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155575/49/1555754990_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_3d0a5bc7ab7742f715566e364fea725c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, итоги года с владимиром путиным — 2025
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Путин ни на секунду не выпускает бразды правления, заявил Песков

Песков, говоря о прямой линии, заявил, что Путин не выпускает бразды правления

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе совмещенной с пресс-конференцией прямой линии ни на секунду не выпускает бразды правления, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Путин бразды правления не выпускает ни на секунду. Я имею возможность, действительно, рекомендовать журналистов в сегменте, который связан с ежегодной пресс-конференцией. Что касается сегмента, который связан с прямой линией, то это наши два модератора ведут. Но когда президент считает нужным он, естественно, вмешивается", - сказал Песков журналистам.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, расшифровкой обращений на прямуюлинию занимается GigaChat.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Песков рассказал, как Путин готовится к прямой линии
16 декабря, 20:44
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала