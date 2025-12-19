https://ria.ru/20251219/putin-2063164341.html
Путин ни на секунду не выпускает бразды правления, заявил Песков
Путин ни на секунду не выпускает бразды правления, заявил Песков
россия
Путин ни на секунду не выпускает бразды правления, заявил Песков
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе совмещенной с пресс-конференцией прямой линии ни на секунду не выпускает бразды правления, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Путин бразды правления не выпускает ни на секунду. Я имею возможность, действительно, рекомендовать журналистов в сегменте, который связан с ежегодной пресс-конференцией. Что касается сегмента, который связан с прямой линией, то это наши два модератора ведут. Но когда президент считает нужным он, естественно, вмешивается", - сказал Песков журналистам.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, расшифровкой обращений на прямуюлинию занимается GigaChat.