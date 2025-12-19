Путин ни на секунду не выпускает бразды правления, заявил Песков

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе совмещенной с пресс-конференцией прямой линии ни на секунду не выпускает бразды правления, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин бразды правления не выпускает ни на секунду. Я имею возможность, действительно, рекомендовать журналистов в сегменте, который связан с ежегодной пресс-конференцией. Что касается сегмента, который связан с прямой линией, то это наши два модератора ведут. Но когда президент считает нужным он, естественно, вмешивается", - сказал Песков журналистам.