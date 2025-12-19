Журналистов, освещающих прямую линию Путина, угощают сырниками

Подготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Журналистов, освещающих прямую линию президента России Владимира Путина, в Гостином дворе угощают сырниками, блинчиками с мясом и куриными шашлычками, передает корреспондент РИА Новости.

Кроме того, на столах в буфете сэндвичи с ветчиной, с сыром, пирожки с картофелем, с клубникой, с повидлом, кексы, яблоки и груши. Из напитков предложены чай, кофе и вода.

Программа "Итоги года с Владимиром Путиным " выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Она пройдет в формате прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией.

Федеральные телеканалы закладывают на нее три часа.