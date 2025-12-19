https://ria.ru/20251219/putin-2063120362.html
Журналистов, освещающих прямую линию Путина, угощают сырниками
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Журналистов, освещающих прямую линию президента России Владимира Путина, в Гостином дворе угощают сырниками, блинчиками с мясом и куриными шашлычками, передает корреспондент РИА Новости.
Кроме того, на столах в буфете сэндвичи с ветчиной, с сыром, пирожки с картофелем, с клубникой, с повидлом, кексы, яблоки и груши. Из напитков предложены чай, кофе и вода.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным
" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Она пройдет в формате прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией.
Федеральные телеканалы закладывают на нее три часа.
Площадкой мероприятия станет московский Гостиный двор - именно там соберутся журналисты, среди которых будут и представители зарубежной прессы, в том числе из недружественных стран.