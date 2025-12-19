https://ria.ru/20251219/putin-2063104857.html
Число обращений на прямую линию с Путиным превысило 2,5 миллиона
Число обращений на прямую линию с Путиным превысило 2,5 миллиона - РИА Новости, 19.12.2025
Число обращений на прямую линию с Путиным превысило 2,5 миллиона
Число обращений на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным превысило 2,5 миллиона за четыре часа до эфира программы, сообщил телеканал "Россия 24". РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T08:24:00+03:00
2025-12-19T08:24:00+03:00
2025-12-19T08:24:00+03:00
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062983763_0:0:2840:1598_1920x0_80_0_0_df1cb18cade59169d676e0e3c1140e6f.jpg
https://ria.ru/20251219/ochered-2063102913.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062983763_47:0:2778:2048_1920x0_80_0_0_7421ce722bd4e1486457ae37cc176b1a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Число обращений на прямую линию с Путиным превысило 2,5 миллиона
Число обращений за 4 часа до прямой линии с Путиным превысило 2,5 миллиона