Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Европа испугалась тайного сигнала в речи Путина - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:07 19.12.2025 (обновлено: 02:09 19.12.2025)
https://ria.ru/20251219/putin-2063081807.html
СМИ: Европа испугалась тайного сигнала в речи Путина
СМИ: Европа испугалась тайного сигнала в речи Путина - РИА Новости, 19.12.2025
СМИ: Европа испугалась тайного сигнала в речи Путина
Европейские политики испугались реакции российского лидера Владимира Путина после жестких слов о "подсвинках", передает немецкий телеканал Welt. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T02:07:00+03:00
2025-12-19T02:09:00+03:00
в мире
россия
сша
владимир путин
кайя каллас
welt
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050112922_0:148:3322:2016_1920x0_80_0_0_4c99378a41116c3e5140a7e651f183bf.jpg
https://ria.ru/20251218/putin-2063031664.html
https://ria.ru/20251218/itogi-2063054117.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050112922_565:0:3296:2048_1920x0_80_0_0_712a12225e2919ba6efeb7439791523b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, владимир путин, кайя каллас, welt
В мире, Россия, США, Владимир Путин, Кайя Каллас, Welt
СМИ: Европа испугалась тайного сигнала в речи Путина

Welt: европейские политики боятся реакции Путина после его слов о подсвинках

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Европейские политики испугались реакции российского лидера Владимира Путина после жестких слов о "подсвинках", передает немецкий телеканал Welt.
"В Евросоюзе обсуждают многое, в том числе и угрозы, которые усиливаются. И российский лидер высказался по этому поводу, пройдясь по европейским "подсвинкам". Многие из них испугались того, что он сказал", — заявила ведущая.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Песков назвал Путина одним из самых опытных и мудрых мировых политиков
Вчера, 18:48
По ее словам, многим европейским политикам стоит услышать Путина и воздержаться от необоснованных угроз в сторону России, особенно главе евродипломатии Каи Каллас.
"Европе, действительно приходиться терпеть в данной ситуации", — сыронизировала ведущая.
В среду российский лидер заявил, что "европейские подсвинки" включились в работу прежней администрации США, надеясь поживиться на развале России. По его словам, Запад полагал, что ему удастся за короткий период времени разрушить страну.
Подготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
"Итоги года с Путиным" покажу девять федеральных каналов
Вчера, 20:53
 
В миреРоссияСШАВладимир ПутинКайя КалласWelt
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала