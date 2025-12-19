https://ria.ru/20251219/putin-2063081807.html
СМИ: Европа испугалась тайного сигнала в речи Путина
СМИ: Европа испугалась тайного сигнала в речи Путина - РИА Новости, 19.12.2025
СМИ: Европа испугалась тайного сигнала в речи Путина
Европейские политики испугались реакции российского лидера Владимира Путина после жестких слов о "подсвинках", передает немецкий телеканал Welt. РИА Новости, 19.12.2025
Welt: европейские политики боятся реакции Путина после его слов о подсвинках