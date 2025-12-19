"Можно только прекратить". На какие вопросы ответит Путин в этот раз

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости, Виктор Жданов, Михаил Катков. В этом году, как и в прошлом, большая пресс-конференция совмещена с прямой линией — в течение нескольких часов Владимир Путин ответит на вопросы простых россиян и журналистов, в том числе иностранных. Подводить итоги года президент начнет сегодня в полдень по московскому времени.

Хорошая традиция

Гостиный Двор — уже традиционная площадка для общения с главой государства. Но впервые мероприятие состоится в пятницу, а не в четверг.

Телеканалы отвели на трансляцию три часа — это, конечно, предварительно. В 2001-м уложились в 95 минут, однако с 2004 года — минимум 180. Год назад Путин провел под камерами четыре с половиной часа. Президент однажды пошутил: "Пресс-конференцию, как ремонт, нельзя завершить — ее можно только прекратить".

С 2001-го состоялись восемнадцать прямых линий и шестнадцать больших пресс-конференций. В 2020-м форматы совместили. Эксперимент удался, и с 2023-го все это называется "Итоги года с Владимиром Путиным".

Мечты сбываются

На прямую линию поступило свыше двух миллионов вопросов. Благодаря современным технологиям их обработали в онлайн-режиме, уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Путину отправляли подборки с вопросами заранее. Это нужно для того, чтобы главе государства успели предоставить необходимую справочную информацию.

"Поскольку это все систематизируется и какие-то области и ответственные ведомства сразу мы видим и по регионам, и по всей стране, и на федеральном уровне, то есть возможность президенту какие-то справки готовить, ведомства очень большое внимание этому уделяют и быстро работают", — пояснил Песков.

По его словам, 20% вопросов касаются социальной политики — это самая популярная тема. Государство и общество, обращения по инфраструктуре — 11%, проблемы жилья — десять процентов, экономика — девять, СВО — восемь, здравоохранение и ЖКХ — по семь.

Уменьшилось число обращений, связанных с острыми проблемами участников СВО. Значит, усилия по поддержке военнослужащих приносят свои плоды, указал Песков. После "Итогов года" Путин может пообщаться с военными.

Эксперт по искусственному интеллекту Сбербанка Алена Стемпаржевская сообщила, что больше всего задают вопросы из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Ростовской и Свердловской областей. Наиболее активная категория граждан — женщины старше 56 лет.

На некоторые просьбы Путин уже отреагировал. Так, 11-летний Иван Капустин из Свердловской области признался главе государства, что любит ходить в музеи, театры и кино, но у его семьи не всегда есть такая возможность. "Народный фронт" пригласил мальчика на экскурсию в музей шевронов и подарил ему сертификаты на другие культурные мероприятия.

Также президент исполнил мечту 11-летнего Владимира — подарил ему кимоно для занятий дзюдо. Пятилетний Тимур получил от Путина санки. Юнармеец Егор из Алтайского края при содействии российского лидера впервые в жизни смог полететь на самолете.

Десятилетний Марк и девятилетний Евгений прокатились на бронетранспортере. Отец Евгения был стрелком-наводчиком БТР и погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции.

Все ради россиян

Вопросов всегда много, но президент предпочитает отвечать развернуто. Не обходится и без шуток. Десять лет назад кировский журналист Владимир Маматов пожаловался на то, что в торговых сетях плохо покупают "Вятский квас". Говорил при этом несколько невнятно. "Я чувствую, кваску-то махнули", — улыбнулся Путин. Маматов ответил в том же духе: угостил бы, да "охрана не дала ничего пронести".

В 2019-м у главы государства поинтересовались, не инопланетянин ли он. Ответ был по существу: "Нет, у меня есть показания близких… Мои дети, в конце концов".

Из года в год спрашивают о предполагаемых двойниках российского президента. Дошло до того, что это сделал с экрана дипфейк-двойник. "Вы можете быть на меня похожи и говорить моим голосом. Но похожим на меня может быть только один человек. Это я", — ответил настоящий Путин.

Конечно, хватает и геополитики. Президент всегда объясняет объективную необходимость тех или иных стратегических решений.

В 2014-м, уже после госпереворота на Украине, он, комментируя обострение отношений с США и ЕС из-за воссоединения Крыма с Россией, сказал: Западу необходимо "прекратить строить стены", создавая вместо этого "общее гуманитарное пространство, пространство безопасности и экономической свободы". Призыв не услышали.

В декабре 2021-го, за два месяца до начала СВО, Путин тоже посылал четкие сигналы за рубеж. Говорил о необходимости гарантий безопасности для России, которых Запад не просто не давал — делал прямо противоположное. Например, "накачкой современным оружием" Киева и "промыванием мозгов [украинскому] населению".

Год назад президент отметил: "Если можно было бы посмотреть на ситуацию, зная то, что сейчас происходит, — ситуацию в 2021-2022 году, — о чем бы я подумал: я подумал бы о том, что такое решение, которое было принято в начале 2022-го, — его нужно было бы принимать раньше. Это первое. И второе: зная об этом, нужно было просто начать готовиться к этим мероприятиям, в том числе к СВО".