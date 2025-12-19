https://ria.ru/20251219/puti-2063341804.html
В России есть специалисты по информационному противоборству, заявил Путин
В России есть специалисты по информационному противоборству, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2025
В России есть специалисты по информационному противоборству, заявил Путин
Россия обладает военными специалистами по информационному противоборству и продолжит их подготовку, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T16:37:00+03:00
2025-12-19T16:37:00+03:00
2025-12-19T16:45:00+03:00
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
россия
россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
В России есть специалисты по информационному противоборству, заявил Путин
Путин: в РФ продолжают готовить специалистов по информационному противоборству