МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Нежелание Венгрии, Словакии и Чехии предоставлять кредит Киеву говорит о расколе в Европейском союзе, Нежелание Венгрии, Словакии и Чехии предоставлять кредит Киеву говорит о расколе в Европейском союзе, считает сенатор РФ Алексей Пушков.

Словакия и В пятницу ночью в Брюсселе завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия Чехия не участвуют в обеспечении кредита ЕС на 90 миллиардов евро Киеву

"Это доказывает три вещи. Первое: подтверждает оформление официального раскола в ЕС по вопросу о поддержке Украины - как военной, так и финансовой. Второе: говорит о том, что влияние Еврокомиссии и лично фон дер Ляйен на страны-члены ЕС не безгранично. При решительной и твердой позиции руководства стран-членов ЕС они способны отстаивать свою автономию от Брюсселя и даже противопоставлять себя давлению с его стороны", - написал Пушков в своем Telegram-канале.

Кроме того, по словам сенатора, своим отказом участвовать в этой операции три страны ЕС показывают, что считают абсолютно безнадежным возвращение кредита, поскольку Киев его, безусловно, не отдаст.

"Демагогия Мерца и прочих сторонников псевдокредита о том, будто он будет возвращен за счет неких "репараций" со стороны России , лишена всякого смысла, поскольку никаких репараций не будет и быть не может", - добавил он.

Пушков напомнил, что репарации выплачивает только проигравшая в войне сторона. Таким образом, по его мнению, было принято решение о безвозмездном выделении 90 миллиардов евро Украине из бюджета ЕС.