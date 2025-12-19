Рейтинг@Mail.ru
Пушков прокомментировал отказ ЕС предоставлять кредит Киеву - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:01 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/pushkov-2063141166.html
Пушков прокомментировал отказ ЕС предоставлять кредит Киеву
Пушков прокомментировал отказ ЕС предоставлять кредит Киеву - РИА Новости, 19.12.2025
Пушков прокомментировал отказ ЕС предоставлять кредит Киеву
Нежелание Венгрии, Словакии и Чехии предоставлять кредит Киеву говорит о расколе в Европейском союзе, считает сенатор РФ Алексей Пушков. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T11:01:00+03:00
2025-12-19T11:01:00+03:00
в мире
киев
украина
венгрия
алексей пушков
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595997907_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0422c847c5c80830c5ddafef2bb6a2c4.jpg
https://ria.ru/20251219/vever-2063121817.html
https://ria.ru/20251219/dmitriev-2063121636.html
киев
украина
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595997907_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_1b32e3b1b8c0358a4561821f0b5197e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, венгрия, алексей пушков, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии
В мире, Киев, Украина, Венгрия, Алексей Пушков, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
Пушков прокомментировал отказ ЕС предоставлять кредит Киеву

Пушков: нежелание стран ЕС предоставлять кредит Киеву говорит о расколе в союзе

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Нежелание Венгрии, Словакии и Чехии предоставлять кредит Киеву говорит о расколе в Европейском союзе, считает сенатор РФ Алексей Пушков.
В пятницу ночью в Брюсселе завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита ЕС на 90 миллиардов евро Киеву.
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
СМИ пишут о новой драматической главе в истории ЕС после решения по активам
Вчера, 10:07
"Это доказывает три вещи. Первое: подтверждает оформление официального раскола в ЕС по вопросу о поддержке Украины - как военной, так и финансовой. Второе: говорит о том, что влияние Еврокомиссии и лично фон дер Ляйен на страны-члены ЕС не безгранично. При решительной и твердой позиции руководства стран-членов ЕС они способны отстаивать свою автономию от Брюсселя и даже противопоставлять себя давлению с его стороны", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Кроме того, по словам сенатора, своим отказом участвовать в этой операции три страны ЕС показывают, что считают абсолютно безнадежным возвращение кредита, поскольку Киев его, безусловно, не отдаст.
"Демагогия Мерца и прочих сторонников псевдокредита о том, будто он будет возвращен за счет неких "репараций" со стороны России, лишена всякого смысла, поскольку никаких репараций не будет и быть не может", - добавил он.
Пушков напомнил, что репарации выплачивает только проигравшая в войне сторона. Таким образом, по его мнению, было принято решение о безвозмездном выделении 90 миллиардов евро Украине из бюджета ЕС.
"Все остальное - от лукавого: ложные обоснования, лицемерие и политические манипуляции", - заключил сенатор.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Дмитриев прокомментировал отказ ЕС конфисковать российские активы
Вчера, 10:06
 
В миреКиевУкраинаВенгрияАлексей ПушковЕвросоюзЕврокомиссияСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала