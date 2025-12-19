https://ria.ru/20251219/pushkov-2063141166.html
Пушков прокомментировал отказ ЕС предоставлять кредит Киеву
Пушков прокомментировал отказ ЕС предоставлять кредит Киеву
Нежелание Венгрии, Словакии и Чехии предоставлять кредит Киеву говорит о расколе в Европейском союзе, считает сенатор РФ Алексей Пушков. 19.12.2025
Пушков: нежелание стран ЕС предоставлять кредит Киеву говорит о расколе в союзе
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости.
Нежелание Венгрии, Словакии и Чехии предоставлять кредит Киеву говорит о расколе в Европейском союзе, считает
сенатор РФ Алексей Пушков.
В пятницу ночью в Брюсселе
завершился саммит, по итогу которого в ЕС
временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине
кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия
, Словакия
и Чехия
не участвуют в обеспечении кредита ЕС на 90 миллиардов евро Киеву
.
"Это доказывает три вещи. Первое: подтверждает оформление официального раскола в ЕС по вопросу о поддержке Украины - как военной, так и финансовой. Второе: говорит о том, что влияние Еврокомиссии
и лично фон дер Ляйен на страны-члены ЕС не безгранично. При решительной и твердой позиции руководства стран-членов ЕС они способны отстаивать свою автономию от Брюсселя и даже противопоставлять себя давлению с его стороны", - написал Пушков
в своем Telegram-канале.
Кроме того, по словам сенатора, своим отказом участвовать в этой операции три страны ЕС показывают, что считают абсолютно безнадежным возвращение кредита, поскольку Киев его, безусловно, не отдаст.
"Демагогия Мерца и прочих сторонников псевдокредита о том, будто он будет возвращен за счет неких "репараций" со стороны России
, лишена всякого смысла, поскольку никаких репараций не будет и быть не может", - добавил он.
Пушков напомнил, что репарации выплачивает только проигравшая в войне сторона. Таким образом, по его мнению, было принято решение о безвозмездном выделении 90 миллиардов евро Украине из бюджета ЕС.
"Все остальное - от лукавого: ложные обоснования, лицемерие и политические манипуляции", - заключил сенатор.