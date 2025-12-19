Путин рассказал, как можно подтвердить лидерство в области БПЛА

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Лидерство в области беспилотников можно подтвердить, только если технологии получат продолжение в гражданской сфере, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Подтверждение этого лидерства, его можно будет подтверждать только в том случае, если то, что появляется в силу необходимости использования в боевых действиях, будет иметь продолжение в гражданской сфере. И потом, из гражданской сферы, где это будет развиваться, перетекает назад в область повышения и укрепления обороноспособности страны", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в 12.00 мск в пятницу. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.