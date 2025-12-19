Капремонт лечебного корпуса завершили в липецком лагере "Прометей"

ЛИПЕЦК, 19 дек - РИА Новости. В детском лагере "Прометей" завершен капитальный ремонт лечебного корпуса, который долгие годы не функционировал, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

По его словам, в корпусе полностью заменили инженерные коммуникации, кровлю, оконные блоки, внутреннюю отделку, оснастили здание современным оборудованием для оздоровления и профилактики. В корпусе появились кабинеты для различных видов массажа (механического, ручного, гидро, аэро), две соляные пещеры, кедровые бочки, тренажерный зал, кабинет углекислых ванн и помещение для приготовления кислородных коктейлей.

Артамонов отметил, что для детей также разработали специализированные оздоровительные программы, такие как "Щит Прометея" для часто болеющих и "Взгляд Прометея" для поддержки зрения. Последнее особенно актуально в условиях активного развития цифровых компетенций: в лагере регулярно проходят ИТ-форумы, а также создается фиджитал-центр.