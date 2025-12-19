Рейтинг@Mail.ru
Капремонт лечебного корпуса завершили в липецком лагере "Прометей" 19.12.2025
11:11 19.12.2025
Капремонт лечебного корпуса завершили в липецком лагере "Прометей"
Капремонт лечебного корпуса завершили в липецком лагере "Прометей"
В детском лагере "Прометей" завершен капитальный ремонт лечебного корпуса, который долгие годы не функционировал, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 19.12.2025
игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов
Капремонт лечебного корпуса завершили в липецком лагере "Прометей"

В Липецкой области отремонтировали лечебный корпус лагеря "Прометей"

Игорь Артамонов
Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Игорь Артамонов. Архивное фото
ЛИПЕЦК, 19 дек - РИА Новости. В детском лагере "Прометей" завершен капитальный ремонт лечебного корпуса, который долгие годы не функционировал, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, в корпусе полностью заменили инженерные коммуникации, кровлю, оконные блоки, внутреннюю отделку, оснастили здание современным оборудованием для оздоровления и профилактики. В корпусе появились кабинеты для различных видов массажа (механического, ручного, гидро, аэро), две соляные пещеры, кедровые бочки, тренажерный зал, кабинет углекислых ванн и помещение для приготовления кислородных коктейлей.
Артамонов отметил, что для детей также разработали специализированные оздоровительные программы, такие как "Щит Прометея" для часто болеющих и "Взгляд Прометея" для поддержки зрения. Последнее особенно актуально в условиях активного развития цифровых компетенций: в лагере регулярно проходят ИТ-форумы, а также создается фиджитал-центр.
"Мы создаем в регионе современные условия для отдыха и оздоровления детей. Обновленный лечебный корпус в "Прометее" – это почти санаторий, который позволит школьникам не только интересно провести время, но и укрепить здоровье", – сказал Артамонов.
