https://ria.ru/20251219/prometey-2063144042.html
Капремонт лечебного корпуса завершили в липецком лагере "Прометей"
Капремонт лечебного корпуса завершили в липецком лагере "Прометей" - РИА Новости, 19.12.2025
Капремонт лечебного корпуса завершили в липецком лагере "Прометей"
В детском лагере "Прометей" завершен капитальный ремонт лечебного корпуса, который долгие годы не функционировал, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T11:11:00+03:00
2025-12-19T11:11:00+03:00
2025-12-19T11:11:00+03:00
липецкая область
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1e/2020059247_0:60:1600:960_1920x0_80_0_0_75d0f1068d9142d7e98f13c4c73f6f7a.jpg
https://ria.ru/20251217/ii-2062729071.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1e/2020059247_148:0:1571:1067_1920x0_80_0_0_025d7df9ca68ac22893d972253ed6b4f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов
Капремонт лечебного корпуса завершили в липецком лагере "Прометей"
В Липецкой области отремонтировали лечебный корпус лагеря "Прометей"
ЛИПЕЦК, 19 дек - РИА Новости. В детском лагере "Прометей" завершен капитальный ремонт лечебного корпуса, который долгие годы не функционировал, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, в корпусе полностью заменили инженерные коммуникации, кровлю, оконные блоки, внутреннюю отделку, оснастили здание современным оборудованием для оздоровления и профилактики. В корпусе появились кабинеты для различных видов массажа (механического, ручного, гидро, аэро), две соляные пещеры, кедровые бочки, тренажерный зал, кабинет углекислых ванн и помещение для приготовления кислородных коктейлей.
Артамонов отметил, что для детей также разработали специализированные оздоровительные программы, такие как "Щит Прометея" для часто болеющих и "Взгляд Прометея" для поддержки зрения. Последнее особенно актуально в условиях активного развития цифровых компетенций: в лагере регулярно проходят ИТ-форумы, а также создается фиджитал-центр.
"Мы создаем в регионе современные условия для отдыха и оздоровления детей. Обновленный лечебный корпус в "Прометее" – это почти санаторий, который позволит школьникам не только интересно провести время, но и укрепить здоровье", – сказал Артамонов.