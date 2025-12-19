В Подмосковье установят обстоятельства отравления в пансионате

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Прокуратура установит обстоятельства отравления в пансионате в Подмосковье, в том числе будет дана оценка действиям лиц, ответственных за питание, сообщает прокуратура Московской области.

"В ходе проверки, проведение которой поручено Видновской городской прокуратуре, будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе дана оценка действиям лиц, ответственных за организацию питания. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.