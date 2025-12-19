Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье установят обстоятельства отравления в пансионате
20:48 19.12.2025
В Подмосковье установят обстоятельства отравления в пансионате
В Подмосковье установят обстоятельства отравления в пансионате - РИА Новости, 19.12.2025
В Подмосковье установят обстоятельства отравления в пансионате
Прокуратура установит обстоятельства отравления в пансионате в Подмосковье, в том числе будет дана оценка действиям лиц, ответственных за питание, сообщает... РИА Новости, 19.12.2025
В Подмосковье установят обстоятельства отравления в пансионате

Прокуратура установит обстоятельства отравления в подмосковном пансионате

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Прокуратура установит обстоятельства отравления в пансионате в Подмосковье, в том числе будет дана оценка действиям лиц, ответственных за питание, сообщает прокуратура Московской области.
Ранее в СК Подмосковья сообщили о возбуждении уголовного дела в подмосковном Видном по факту отравления в частном пансионате, 15 постояльцев были госпитализированы, еще три человека скончались.
"В ходе проверки, проведение которой поручено Видновской городской прокуратуре, будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе дана оценка действиям лиц, ответственных за организацию питания. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
