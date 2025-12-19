https://ria.ru/20251219/prokuratura-2063427880.html
В Подмосковье установят обстоятельства отравления в пансионате
В Подмосковье установят обстоятельства отравления в пансионате - РИА Новости, 19.12.2025
В Подмосковье установят обстоятельства отравления в пансионате
Прокуратура установит обстоятельства отравления в пансионате в Подмосковье, в том числе будет дана оценка действиям лиц, ответственных за питание, сообщает... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T20:48:00+03:00
2025-12-19T20:48:00+03:00
2025-12-19T20:48:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
видное
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063425751_0:880:1179:1543_1920x0_80_0_0_6c786b83c6ce056bc180337a89d33756.jpg
https://ria.ru/20251219/podmoskove-2063422008.html
московская область (подмосковье)
видное
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063425751_0:770:1179:1654_1920x0_80_0_0_731fd1920b26983a39e3e6f528e17ce4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), видное, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Видное, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье установят обстоятельства отравления в пансионате
Прокуратура установит обстоятельства отравления в подмосковном пансионате