В Пензенской области приняли закон о запрете вейпов

САРАТОВ, 19 дек - РИА Новости. Законодательное собрание Пензенской области приняло закон о запрете на розничную продажу вейпов и иных электронных систем доставки никотина и нагревания табака с 1 сентября 2026 года.

Депутаты приняли закон, он вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Также они проголосовали за введение административной ответственности за его нарушение. Штраф для должностных лиц составит от 40 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.