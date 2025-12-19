Рейтинг@Mail.ru
В Пензенской области приняли закон о запрете вейпов
11:03 19.12.2025
В Пензенской области приняли закон о запрете вейпов
Законодательное собрание Пензенской области приняло закон о запрете на розничную продажу вейпов и иных электронных систем доставки никотина и нагревания табака... РИА Новости, 19.12.2025
здоровье - общество, россия, пензенская область, олег мельниченко, владимир путин, алексей сазанов, госдума рф
Здоровье - Общество, Россия, Пензенская область, Олег Мельниченко, Владимир Путин, Алексей Сазанов, Госдума РФ
САРАТОВ, 19 дек - РИА Новости. Законодательное собрание Пензенской области приняло закон о запрете на розничную продажу вейпов и иных электронных систем доставки никотина и нагревания табака с 1 сентября 2026 года.
Законопроект был внесен в заксобрание региона 12 декабря. Он предполагает, что в Пензенской области будет запрещена розничная торговля устройствами для потребления никотинсодержащей продукции, безникотиновой жидкости, бестабачной смеси для нагревания, электронными или иными приборами, которые используются для получения никотинсодержащего или безникотинового аэрозоля, пара, вдыхаемых потребителем, и в том числе электронными системами доставки никотина и устройствами для нагревания табака, а также их составными частями. Исключения сделают только для зарегистрированных медицинских изделий и лекарственных средств.
Прохожий на улице - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
В Госдуму внесли поправки, запрещающие продажу вейпов
3 декабря, 00:22
Депутаты приняли закон, он вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Также они проголосовали за введение административной ответственности за его нарушение. Штраф для должностных лиц составит от 40 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
"Я прошу поддержать данный законопроект, в том числе поддержать внесение изменений в административный кодекс Пензенской области, который за нарушение запрета для продавцов будет предусматривать штрафные санкции до 1 миллиона рублей", - сказал губернатор региона Олег Мельниченко в ходе очередной сессии заксобрания в пятницу.
Вице-губернатор области Сергей Федотов отметил, что ежегодно в России увеличивается число любителей вейпов, а сам процесс курения электронной сигареты и испарителей пропагандируется как безопасная альтернатива обычным сигаретам. Однако он наносит непоправимый вред здоровью курящего и окружающих его людей, что подтверждено научным сообществом.
Президент РФ Владимир Путин одобрительно отнесся к идее ввести полный запрет на продажу вейпов на территории России. Позднее заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов на заседании Госдумы в ходе обсуждения законопроекта о введении лицензирования розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукции заявил, что регионы России могут получить право запрещать розничную продажу вейпов, соответствующие поправки подготовлены в правительстве. В аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко пояснили журналистам, что запрет на розничную продажу вейпов в регионах возможен в качестве эксперимента, поскольку ограниченное действие такой нормы позволит оперативно оценить эффективность регулирования в том или ином субъекте, его позитивное или негативное влияние.
Продажа сигарет - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Госдума запретила продажу вейпов и табака на остановках транспорта
17 декабря, 12:48
 
Здоровье - ОбществоРоссияПензенская областьОлег МельниченкоВладимир ПутинАлексей СазановГосдума РФ
 
 
