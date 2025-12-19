https://ria.ru/20251219/prigovor-2063301617.html
В Подмосковье вынесли приговор контрабандистам военной оптики
В Подмосковье вынесли приговор контрабандистам военной оптики - РИА Новости, 19.12.2025
В Подмосковье вынесли приговор контрабандистам военной оптики
Химкинский городской суд Московской области приговорил к 4 и 5 годам лишения свободы двоих обвиняемых в контрабанде военной оптики, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T15:25:00+03:00
2025-12-19T15:25:00+03:00
2025-12-19T15:33:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
химкинский городской суд
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_d3f6432d46a7119161d2ac3019478189.jpg
https://ria.ru/20250328/kontrabandisty-2007921658.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_551:0:3282:2048_1920x0_80_0_0_1a78ba730da9a866fafde561ee58feef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), россия, химкинский городской суд, евразийский экономический союз
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Химкинский городской суд, Евразийский экономический союз
В Подмосковье вынесли приговор контрабандистам военной оптики
РИА Новости: суд приговорил 2 контрабандистов военной оптики к срокам до 5 лет