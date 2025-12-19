В Подмосковье вынесли приговор контрабандистам военной оптики

«

"Химкинский суд признал фигурантов уголовного дела виновными в совершении преступления и назначил наказание Ташкыну Б. в виде 5 лет лишения свободы в ИК общего режима, а Хаммаду Д.Э. - в виде 4 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.