15:25 19.12.2025 (обновлено: 15:33 19.12.2025)
В Подмосковье вынесли приговор контрабандистам военной оптики
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
химкинский городской суд
евразийский экономический союз
происшествия, московская область (подмосковье), россия, химкинский городской суд, евразийский экономический союз
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Химкинский городской суд, Евразийский экономический союз
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Химкинский городской суд Московской области приговорил к 4 и 5 годам лишения свободы двоих обвиняемых в контрабанде военной оптики, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
Согласно версии обвинения, мужчины незаконно перевезли через таможенную границу ЕАЭС монокуляры и тепловизионные прицелы, которые могут быть использованы при создании вооружения и иной военной техники.
«
"Химкинский суд признал фигурантов уголовного дела виновными в совершении преступления и назначил наказание Ташкыну Б. в виде 5 лет лишения свободы в ИК общего режима, а Хаммаду Д.Э. - в виде 4 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда вооружения группой лиц по предварительному сговору).
По этому обвинению им грозило лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.
