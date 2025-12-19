Рейтинг@Mail.ru
Ученые сделали предупреждение человечеству из-за "инопланетного корабля" - РИА Новости, 19.12.2025
10:56 19.12.2025 (обновлено: 11:41 19.12.2025)
Ученые сделали предупреждение человечеству из-за "инопланетного корабля"
Ученые сделали предупреждение человечеству из-за "инопланетного корабля"
Ученый из Гарвардского университета Ави Леб, говоря в интервью Sky News о межзвездном объекте 3I/ATLAS, призвал готовиться к событию "черного лебедя".
2025
Ученые сделали предупреждение человечеству из-за "инопланетного корабля"

Астроном Леб: человечество должно готовиться к событию "черного лебедя"

Снимок космического объекта 3I/ATLAS
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Ученый из Гарвардского университета Ави Леб, говоря в интервью Sky News о межзвездном объекте 3I/ATLAS, призвал готовиться к событию "черного лебедя".
"Инопланетные технологии — это потенциальная угроза, поскольку когда идешь на слепое свидание космических масштабов, то не знаешь, встретишься ли ты с дружелюбным инопланетным гостем или серийным убийцей", — заявил он.
Комета 3I/ATLAS 19 декабря окажется наиболее близко к Земле
Леб считает, что человечество должно быть в состоянии повышенной готовности, поскольку пролет объекта может стать "черным лебедем".
Межзвездный объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Ученые позже установили, что это комета из другой звездной системы. Ее кома (облако газа и пыли вокруг ядра) — около 24 километров в диаметре. Компьютерная модель показала примерный возраст: более семи с половиной миллиардов лет — на три миллиарда старше Солнца. Возможно, это самая старая из когда-либо наблюдавшихся комет.
В августе Леб рассказал, что 3I/ATLAS излучает собственный свет, похожий на свечение фар автомобиля, при этом источник свечения не установлен. Он предположил, что 3I/ATLAS может быть искусственным объектом с мощным источником энергии, способным генерировать видимый за миллионы километров свет. А месяц спустя ученый отметил, что 3I/ATLAS претерпел "аномальную эволюцию", начав менять цвет.
"Инопланетный корабль" 3I/ATLAS удивил ученых новой необычной деталью
