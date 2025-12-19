https://ria.ru/20251219/preduprezhdenie-2063138846.html
Ученые сделали предупреждение человечеству из-за "инопланетного корабля"
Ученые сделали предупреждение человечеству из-за "инопланетного корабля" - РИА Новости, 19.12.2025
Ученые сделали предупреждение человечеству из-за "инопланетного корабля"
Ученый из Гарвардского университета Ави Леб, говоря в интервью Sky News о межзвездном объекте 3I/ATLAS, призвал готовиться к событию "черного лебедя". РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T10:56:00+03:00
2025-12-19T10:56:00+03:00
2025-12-19T11:41:00+03:00
в мире
земля
космос
гарвардский университет
наука
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062229713_0:158:720:563_1920x0_80_0_0_f775574e0f9117aaf511ce13a33f78e8.jpg
https://ria.ru/20251219/kometa-2063076124.html
https://ria.ru/20251207/korabl-2060456738.html
земля
космос
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062229713_0:90:720:630_1920x0_80_0_0_d6165c350269ce1e0b77a2ae8d732a76.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, земля, космос, гарвардский университет, наука, происшествия
В мире, Земля, Космос, Гарвардский университет, Наука, Происшествия
Ученые сделали предупреждение человечеству из-за "инопланетного корабля"
Астроном Леб: человечество должно готовиться к событию "черного лебедя"
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости.
Ученый из Гарвардского университета Ави Леб, говоря в интервью Sky News
о межзвездном объекте 3I/ATLAS, призвал готовиться к событию "черного лебедя".
«
"Инопланетные технологии — это потенциальная угроза, поскольку когда идешь на слепое свидание космических масштабов, то не знаешь, встретишься ли ты с дружелюбным инопланетным гостем или серийным убийцей", — заявил он.
Леб считает, что человечество должно быть в состоянии повышенной готовности, поскольку пролет объекта может стать "черным лебедем".
Межзвездный объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Ученые позже установили, что это комета из другой звездной системы. Ее кома (облако газа и пыли вокруг ядра) — около 24 километров в диаметре. Компьютерная модель показала примерный возраст: более семи с половиной миллиардов лет — на три миллиарда старше Солнца. Возможно, это самая старая из когда-либо наблюдавшихся комет.
В августе Леб рассказал, что 3I/ATLAS излучает собственный свет, похожий на свечение фар автомобиля, при этом источник свечения не установлен. Он предположил, что 3I/ATLAS может быть искусственным объектом с мощным источником энергии, способным генерировать видимый за миллионы километров свет. А месяц спустя ученый отметил, что 3I/ATLAS претерпел "аномальную эволюцию", начав менять цвет.