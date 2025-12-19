Ученые сделали предупреждение человечеству из-за "инопланетного корабля"

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Ученый из Гарвардского университета Ави Леб, говоря в интервью Ученый из Гарвардского университета Ави Леб, говоря в интервью Sky News о межзвездном объекте 3I/ATLAS, призвал готовиться к событию "черного лебедя".

« "Инопланетные технологии — это потенциальная угроза, поскольку когда идешь на слепое свидание космических масштабов, то не знаешь, встретишься ли ты с дружелюбным инопланетным гостем или серийным убийцей", — заявил он.

Леб считает, что человечество должно быть в состоянии повышенной готовности, поскольку пролет объекта может стать "черным лебедем" .

Межзвездный объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Ученые позже установили, что это комета из другой звездной системы. Ее кома (облако газа и пыли вокруг ядра) — около 24 километров в диаметре. Компьютерная модель показала примерный возраст: более семи с половиной миллиардов лет — на три миллиарда старше Солнца. Возможно, это самая старая из когда-либо наблюдавшихся комет.