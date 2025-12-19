Бажанов сообщил, что счастлив согласию своей девушки на предложение

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 дек - РИА Новости. Журналист из Екатеринбурга Кирилл Бажанов сообщил, что счастлив ответу "да" своей девушки на предложение выйти за него замуж.
Журналист пришел на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу с табличкой "Хочу жениться" в костюме и в красной бабочке. Бажанов сделал предложение своей девушке Ольге на прямой линии и пригласил главу государства на свадьбу. Затем екатеринбургский "Четвертый канал", где и работает молодой человек, опубликовал видео, на котором журналист показывает сообщение от своей девушки. В нем она ответила согласием на предложение и признанием в любви.
"Я был счастлив. Мне она ответила еще не на всю страну, мы это потом озвучили, но еще раз было приятно услышать. Сейчас поеду к невесте своей, увидимся. Надеюсь, что все у нас будет и дальше хорошо. Мне кажется, то, что я сделал это здесь, будет значимо в первую очередь для нас, несмотря на всю шумиху", - сказал Бажанов в видео, опубликованном в Telegram "Четвертого канала".
Как рассказал журналист, со своей невестой он встречается с 15 лет.