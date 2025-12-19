Рейтинг@Mail.ru
Бажанов сообщил, что счастлив согласию своей девушки на предложение - РИА Новости, 19.12.2025
18:15 19.12.2025
Бажанов сообщил, что счастлив согласию своей девушки на предложение
Бажанов сообщил, что счастлив согласию своей девушки на предложение
Журналист из Екатеринбурга Кирилл Бажанов сообщил, что счастлив ответу "да" своей девушки на предложение выйти за него замуж. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T18:15:00+03:00
2025-12-19T18:15:00+03:00
Бажанов сообщил, что счастлив согласию своей девушки на предложение

Журналист Бажанов из Екатеринбурга счастлив, что его девушка сказала да

Кирилл Баженов во время специальной программы "Итоги года"
Кирилл Баженов во время специальной программы "Итоги года"
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 дек - РИА Новости. Журналист из Екатеринбурга Кирилл Бажанов сообщил, что счастлив ответу "да" своей девушки на предложение выйти за него замуж.
Журналист пришел на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу с табличкой "Хочу жениться" в костюме и в красной бабочке. Бажанов сделал предложение своей девушке Ольге на прямой линии и пригласил главу государства на свадьбу. Затем екатеринбургский "Четвертый канал", где и работает молодой человек, опубликовал видео, на котором журналист показывает сообщение от своей девушки. В нем она ответила согласием на предложение и признанием в любви.
"Я был счастлив. Мне она ответила еще не на всю страну, мы это потом озвучили, но еще раз было приятно услышать. Сейчас поеду к невесте своей, увидимся. Надеюсь, что все у нас будет и дальше хорошо. Мне кажется, то, что я сделал это здесь, будет значимо в первую очередь для нас, несмотря на всю шумиху", - сказал Бажанов в видео, опубликованном в Telegram "Четвертого канала".
Как рассказал журналист, со своей невестой он встречается с 15 лет.
Отец Бажанова, сделавшего предложение на прямой линии, рассказал о венчании
