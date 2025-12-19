https://ria.ru/20251219/predlozhenie-2063378797.html
Отец Бажанова, сделавшего предложение на прямой линии, рассказал о венчании
Иерей Димитрий Бажанов, отец екатеринбургского журналиста, сделавшего предложение девушке на прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал РИА... РИА Новости, 19.12.2025
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Иерей Димитрий Бажанов, отец екатеринбургского журналиста, сделавшего предложение девушке на прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал РИА Новости, что не ожидал предложения и отметил, что в его храме при кладбище венчания молодых, вероятно, не будет, но у них будут лучшие звонари и хор.
Журналист из Екатеринбурга
Кирилл Бажанов сделал предложение девушке на прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным
и пригласил главу государства на свадьбу. Информация о том, что возлюбленная Бажанова согласилась, была озвучена в перерыве между вопросами.
"Я не ожидал, что будет сделано такое предложение. Я знал, что сын едет на пресс-конференцию к президенту, как корреспондент "4 канала", и предполагал, что он может задать вопрос о семейных обстоятельствах, об ипотеке. О венчании – решим. Поскольку я служу в храме на кладбище, то, скорее всего, в моем храме вряд ли будем венчание проводить. В каком храме – будут решать молодые, но одно могу сказать - будут лучшие звонари, и будет петь лучший хор", – рассказал иерей.
Священник рассказал, что большую часть жизни служил в храме "Большой Златоуст" в центре Екатеринбурга, который до революции был венчальным храмом.
"Там располагается Уральский колокольный центр, руководителем которого я являюсь. Большую часть жизни я был протодиаконом, и занимался хоровыми коллективами, воспитывал много звонарей. У нас музыкальная семья в этом плане, сам Кирилл был раньше солистом детской группы нашего академического оперного театра, играл царевича Федора, пел", – добавил он.