Отец Бажанова, сделавшего предложение на прямой линии, рассказал о венчании

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Иерей Димитрий Бажанов, отец екатеринбургского журналиста, сделавшего предложение девушке на прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал РИА Новости, что не ожидал предложения и отметил, что в его храме при кладбище венчания молодых, вероятно, не будет, но у них будут лучшие звонари и хор.

Журналист из Екатеринбурга Кирилл Бажанов сделал предложение девушке на прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным и пригласил главу государства на свадьбу. Информация о том, что возлюбленная Бажанова согласилась, была озвучена в перерыве между вопросами.

"Я не ожидал, что будет сделано такое предложение. Я знал, что сын едет на пресс-конференцию к президенту, как корреспондент "4 канала", и предполагал, что он может задать вопрос о семейных обстоятельствах, об ипотеке. О венчании – решим. Поскольку я служу в храме на кладбище, то, скорее всего, в моем храме вряд ли будем венчание проводить. В каком храме – будут решать молодые, но одно могу сказать - будут лучшие звонари, и будет петь лучший хор", – рассказал иерей.

Священник рассказал, что большую часть жизни служил в храме "Большой Златоуст" в центре Екатеринбурга, который до революции был венчальным храмом.