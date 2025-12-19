Рейтинг@Mail.ru
Правительство разрешило Минобороны прекратить договоры со странами Европы
22:07 19.12.2025 (обновлено: 23:23 19.12.2025)
Правительство разрешило Минобороны прекратить договоры со странами Европы
Правительство разрешило Минобороны прекратить договоры со странами Европы
Правительство разрешило Министерству обороны прекратить международные договоры 90-х годов с некоторыми странами Европы, соответствующее распоряжение появилось... РИА Новости, 19.12.2025
Правительство разрешило Минобороны прекратить договоры со странами Европы

Дом правительства
Дом правительства. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Правительство разрешило Министерству обороны прекратить международные договоры 90-х годов с некоторыми странами Европы, соответствующее распоряжение появилось на портале официального опубликования правовых актов.
Речь идет о следующих документах:
  • соглашении с Минобороны Болгарии о двустороннем сотрудничестве, подписанном в Софии 4 августа 1992 года;
  • соглашении с немецким военным ведомством, подписанном в Москве 13 апреля 1993 года;
  • аналогичных соглашениях с министерствами Нидерландов, Хорватии, Бельгии и Чехии.
Кроме того, разрешается прекратить соглашения о военном сотрудничестве с Польшей, Румынией, Данией и Норвегией, а также меморандум о взаимопонимании в области обороны с Великобританией.
