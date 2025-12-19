Правительство заявило о готовности к прямой линии Путина

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Координационный центр правительства России готов к прямой линии президента РФ Владимира Путина, организовано аналитическое сопровождение отработки вопросов россиян, сообщили в кабмине.
"Координационный центр правительства готов к прямой линии и пресс-конференции президента. В координационном центре правительства РФ организовано аналитическое сопровождение отработки вопросов граждан, поступающих на прямую линию с президентом, совмещенную с его пресс-конференцией", - рассказали в кабмине.
Как напомнили в правительстве, ежегодно в этой оперативной работе участвуют секретариаты вице-премьеров и представители федеральных министерств и ведомств.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в пятницу в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, расшифровкой обращений на прямую линию занимается GigaChat.