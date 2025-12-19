https://ria.ru/20251219/postpredstvo-2063220642.html
Постпредство России при ЕС пригрозило ответом на махинации с госсредствами
Постпредство России при ЕС пригрозило ответом на махинации с госсредствами - РИА Новости, 19.12.2025
Постпредство России при ЕС пригрозило ответом на махинации с госсредствами
Любые махинации с государственными средствами России без ее согласия получат надлежащий и действенный ответ, заявило постпредство РФ при ЕС. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T13:26:00+03:00
2025-12-19T13:26:00+03:00
2025-12-19T13:26:00+03:00
в мире
россия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838518800_0:147:3103:1892_1920x0_80_0_0_03890dca61d89ed18bf20f8ce86a68e1.jpg
https://ria.ru/20251219/rossiya-2063076962.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838518800_66:0:2795:2047_1920x0_80_0_0_8d99d1689a153af39266f1de6bb18d24.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, евросоюз
Постпредство России при ЕС пригрозило ответом на махинации с госсредствами
Постпредство при ЕС: на любые махинации с госсредствами РФ последует ответ