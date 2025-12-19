Рейтинг@Mail.ru
13:26 19.12.2025
Постпредство России при ЕС пригрозило ответом на махинации с госсредствами
Любые махинации с государственными средствами России без ее согласия получат надлежащий и действенный ответ, заявило постпредство РФ при ЕС. РИА Новости, 19.12.2025
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Любые махинации с государственными средствами России без ее согласия получат надлежащий и действенный ответ, заявило постпредство РФ при ЕС.
"Как неоднократно предупреждала российская сторона, включая Банк России, любые махинации с государственными средствами Российской Федерации без ее согласия являются противозаконными и получат надлежащий и действенный ответ", - говорится в комментарии постпредства.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Россия компенсирует убытки от махинаций ЕС с активами, заявили в МИД
Вчера, 01:07
 
