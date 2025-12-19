Посольство в Болгарии контактирует с арестованными россиянами

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Посольство России в Болгарии находится в тесном контакте с арестованными россиянами Олегом Ольшанским и Сергеем Ивиным, которых хотят экстрадировать в США, сообщили РИА Новости в российском диппредставительстве.