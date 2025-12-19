Рейтинг@Mail.ru
Посольство в Болгарии контактирует с арестованными россиянами - РИА Новости, 19.12.2025
18:09 19.12.2025
Посольство в Болгарии контактирует с арестованными россиянами
Посольство в Болгарии контактирует с арестованными россиянами - РИА Новости, 19.12.2025
Посольство в Болгарии контактирует с арестованными россиянами
Посольство России в Болгарии находится в тесном контакте с арестованными россиянами Олегом Ольшанским и Сергеем Ивиным, которых хотят экстрадировать в США,... РИА Новости, 19.12.2025
в мире, болгария, россия
В мире, Болгария, Россия
Посольство в Болгарии контактирует с арестованными россиянами

РИА Новости: посольство в Болгарии контактирует с арестованными россиянами

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Посольство России в Болгарии находится в тесном контакте с арестованными россиянами Олегом Ольшанским и Сергеем Ивиным, которых хотят экстрадировать в США, сообщили РИА Новости в российском диппредставительстве.
"Сотрудники консульского отдела посольства находятся в тесном контакте с задержанными в Болгарии росгражданами и их адвокатами", - сказали в посольстве.
