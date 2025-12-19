Посол России потребовал от Дании не допускать кибератак с ее территории

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявил РИА Новости, что в ходе беседы в МИД королевства потребовал от датской стороны не допускать использования территории Дании для кибератак на Россию.

"Потребовал от датской стороны принятия мер по недопущению использования преступной хакерской группировкой "IT Army of Ukraine" датской территории для кибератак на Россию, а также мошенничества в отношении российских граждан с датских IР-адресов", - сказал посол.