Посол России потребовал от Дании не допускать кибератак с ее территории

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявил РИА Новости, что в ходе беседы в МИД королевства потребовал от датской стороны не допускать использования территории Дании для кибератак на Россию.
"Потребовал от датской стороны принятия мер по недопущению использования преступной хакерской группировкой "IT Army of Ukraine" датской территории для кибератак на Россию, а также мошенничества в отношении российских граждан с датских IР-адресов", - сказал посол.
Барбин также сообщил, что напомнил МИД королевства, что все официальные обращения посольства по этим вопросам к датским властям, в которых приводились примеры и доказательства этой преступной деятельности, остались без ответа.
Обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире, говорил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности. В Кремле также не раз обращали внимание на то, что Запад во всем винит Россию, это общий тренд.