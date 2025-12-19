Рейтинг@Mail.ru
Посол России потребовал от Дании не допускать кибератак с ее территории - РИА Новости, 19.12.2025
17:47 19.12.2025
Посол России потребовал от Дании не допускать кибератак с ее территории
Посол России потребовал от Дании не допускать кибератак с ее территории - РИА Новости, 19.12.2025
Посол России потребовал от Дании не допускать кибератак с ее территории
Посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявил РИА Новости, что в ходе беседы в МИД королевства потребовал от датской стороны не допускать использования... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T17:47:00+03:00
2025-12-19T17:47:00+03:00
в мире
россия
дания
копенгаген
владимир барбин
дмитрий песков
в мире, россия, дания, копенгаген, владимир барбин, дмитрий песков
В мире, Россия, Дания, Копенгаген, Владимир Барбин, Дмитрий Песков
Посол России потребовал от Дании не допускать кибератак с ее территории

Посол Барбин потребовал от Дании не допускать кибератак на РФ с ее территории

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявил РИА Новости, что в ходе беседы в МИД королевства потребовал от датской стороны не допускать использования территории Дании для кибератак на Россию.
Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен ранее заявил, что якобы связанные с Россией хакерские группы причастны к двум кибератакам на королевство.
"Потребовал от датской стороны принятия мер по недопущению использования преступной хакерской группировкой "IT Army of Ukraine" датской территории для кибератак на Россию, а также мошенничества в отношении российских граждан с датских IР-адресов", - сказал посол.
Барбин также сообщил, что напомнил МИД королевства, что все официальные обращения посольства по этим вопросам к датским властям, в которых приводились примеры и доказательства этой преступной деятельности, остались без ответа.
Обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире, говорил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности. В Кремле также не раз обращали внимание на то, что Запад во всем винит Россию, это общий тренд.
"Лаборатория Касперского" выявила волну кибератак на российских ученых
17 декабря, 16:21
 
