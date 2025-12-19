Рейтинг@Mail.ru
Посол в Таиланде опроверг сообщения о воюющих за Камбоджу наемниках - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:37 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/posol-2063101750.html
Посол в Таиланде опроверг сообщения о воюющих за Камбоджу наемниках
Посол в Таиланде опроверг сообщения о воюющих за Камбоджу наемниках - РИА Новости, 19.12.2025
Посол в Таиланде опроверг сообщения о воюющих за Камбоджу наемниках
Распространившиеся в социальных сетях и СМИ Таиланда сообщения о российских наемниках, якобы участвующих в пограничном конфликте Таиланда и Камбоджи на стороне... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T07:37:00+03:00
2025-12-19T07:37:00+03:00
в мире
таиланд
камбоджа
россия
обострение конфликта между таиландом и камбоджей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931152089_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ec726c2d092d367231dd81849248f5bc.jpg
https://ria.ru/20251218/tailand-2063054257.html
https://ria.ru/20251216/tailand-2062343577.html
https://ria.ru/20251215/posolstvo-2062211968.html
таиланд
камбоджа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931152089_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_de6d9ae76f5f7b3c9d70563b39ded452.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, таиланд, камбоджа, россия, обострение конфликта между таиландом и камбоджей
В мире, Таиланд, Камбоджа, Россия, Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
Посол в Таиланде опроверг сообщения о воюющих за Камбоджу наемниках

Посол Томихин опроверг сообщения о якобы воюющих за Камбоджу наемниках из РФ

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкБангкок
Бангкок - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Бангкок. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАНГКОК, 19 дек - РИА Новости. Распространившиеся в социальных сетях и СМИ Таиланда сообщения о российских наемниках, якобы участвующих в пограничном конфликте Таиланда и Камбоджи на стороне последней, являются фейками, фальшивыми новостями, направленными на нанесение ущерба дружеским отношениям России и Таиланда, заявил посол РФ в Таиланде Евгений Томихин на встрече с представителями ведущих местных СМИ в Бангкоке.
"Кто-то пытается вовлечь Россию в нынешнюю ситуацию между Таиландом и Камбоджей. Такие сообщения (о якобы участвующих в конфликте российских наемниках - ред.) - это просто фейк. Для меня это выглядит, как возможная попытка разрушить российско-таиландскую дружбу", - сказал таиландским журналистам глава российской дипмиссии в Бангкоке.
Последствия артиллерийского обстрела - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
ООН рассказала о количестве беженцев из-за конфликта Таиланда и Камбоджи
18 декабря, 20:53
Посол РФ напомнил присутствующим, что размещенное несколько дней назад на интернет-ресурсах посольства опровержение сообщений о якобы воюющих на стороне Камбоджи наемниках из России собрало в социальных сетях более 200 тысяч просмотров и было перепечатано ведущими СМИ Таиланда.
"Возможно, такое внимание к нашему комментарию возникло потому, что это горячая тема, очень интересная для всех. В такой ситуации, когда мы читаем подобные "новости" (о российских наемниках - ред.), мы решаем опубликовать комментарий. В противном случае, если от нас не будет контрреакции, это может привести к еще большей волне подобных фейковых "новостей", - сказал Томихин.
Глава российской дипмиссии добавил, что для борьбы с такого рода фейками нужно объединить усилия обеих сторон - и российской, и таиландской.
"Думаю, нам следует объединить усилия обеих сторон. И не только российское посольство должно делать подобные комментарии, но и таиландские власти могли бы давать свои комментарии в случаях, когда сообщения, широко распространившиеся в соцсетях и СМИ, не имеют под собой реальных оснований", - сказал посол РФ.
Военный автомобиль в провинции Сиемреап, Камбоджа - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Таиланд обстрелял два военных округа, заявило Минобороны Камбоджи
16 декабря, 12:23
Ранее в социальных сетях и ряде СМИ Таиланда, в том числе в газетах "Кхаосот", "Тхаи Рат" и Bangkok Post распространилась информация о том, что полиции Таиланда в связи с получением неких предполагаемых разведданных якобы даны указания осуществлять пристальное наблюдение за прибывающими в страну гражданами государств Восточной Европы, прежде всего России, на предмет выявления среди них наемников и шпионов, работающих на Камбоджу. Российское посольство выступило с комментарием, опровергающим любые предположения об участии россиян в пограничном конфликте Таиланда и Камбоджи, после чего опубликовавшие новость издания распространили этот комментарий.
Седьмого декабря армия Таиланда дала указание жителям граничащих с Камбоджей районов четырех провинций эвакуироваться в убежища из-за опасности эскалации столкновений. Новостной портал Khaosod написал, что камбоджийские солдаты открыли огонь по сотрудникам службы безопасности королевства, что привело к столкновению, в результате которого двое тайских солдат получили ранения. В свою очередь, камбоджийское издание Khmer Times опровергло эти сведения, уточнив, что именно тайские войска открыли огонь по камбоджийским силам на границе.
Таиландский премьер Анутхин Чанвиракун объявил о готовности принять необходимые меры для обеспечения безопасности и суверенитета страны. В свою очередь, министерство национальной обороны Камбоджи призвало мировое сообщество осудить "нарушение Таиландом мирного соглашения" - декларации об отношениях, которая была направлена на деэскалацию пограничного конфликта между двумя государствами и подписана обеими сторонами 26 октября в Куала-Лумпуре в присутствии лидеров США и Малайзии.
Здание посольства Российской Федерации в Королевстве Таиланд - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Посольство в Таиланде отреагировало на сообщения о наемниках в Камбодже
15 декабря, 18:41
 
В миреТаиландКамбоджаРоссияОбострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала