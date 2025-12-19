Посол в Таиланде опроверг сообщения о воюющих за Камбоджу наемниках

БАНГКОК, 19 дек - РИА Новости. Распространившиеся в социальных сетях и СМИ Таиланда сообщения о российских наемниках, якобы участвующих в пограничном конфликте Таиланда и Камбоджи на стороне последней, являются фейками, фальшивыми новостями, направленными на нанесение ущерба дружеским отношениям России и Таиланда, заявил посол РФ в Таиланде Евгений Томихин на встрече с представителями ведущих местных СМИ в Бангкоке.

"Кто-то пытается вовлечь Россию в нынешнюю ситуацию между Таиландом Камбоджей . Такие сообщения (о якобы участвующих в конфликте российских наемниках - ред.) - это просто фейк. Для меня это выглядит, как возможная попытка разрушить российско-таиландскую дружбу", - сказал таиландским журналистам глава российской дипмиссии в Бангкоке

Посол РФ напомнил присутствующим, что размещенное несколько дней назад на интернет-ресурсах посольства опровержение сообщений о якобы воюющих на стороне Камбоджи наемниках из России собрало в социальных сетях более 200 тысяч просмотров и было перепечатано ведущими СМИ Таиланда.

"Возможно, такое внимание к нашему комментарию возникло потому, что это горячая тема, очень интересная для всех. В такой ситуации, когда мы читаем подобные "новости" (о российских наемниках - ред.), мы решаем опубликовать комментарий. В противном случае, если от нас не будет контрреакции, это может привести к еще большей волне подобных фейковых "новостей", - сказал Томихин.

Глава российской дипмиссии добавил, что для борьбы с такого рода фейками нужно объединить усилия обеих сторон - и российской, и таиландской.

"Думаю, нам следует объединить усилия обеих сторон. И не только российское посольство должно делать подобные комментарии, но и таиландские власти могли бы давать свои комментарии в случаях, когда сообщения, широко распространившиеся в соцсетях и СМИ, не имеют под собой реальных оснований", - сказал посол РФ.

Ранее в социальных сетях и ряде СМИ Таиланда, в том числе в газетах "Кхаосот", "Тхаи Рат" и Bangkok Post распространилась информация о том, что полиции Таиланда в связи с получением неких предполагаемых разведданных якобы даны указания осуществлять пристальное наблюдение за прибывающими в страну гражданами государств Восточной Европы , прежде всего России, на предмет выявления среди них наемников и шпионов, работающих на Камбоджу. Российское посольство выступило с комментарием, опровергающим любые предположения об участии россиян в пограничном конфликте Таиланда и Камбоджи, после чего опубликовавшие новость издания распространили этот комментарий.

Седьмого декабря армия Таиланда дала указание жителям граничащих с Камбоджей районов четырех провинций эвакуироваться в убежища из-за опасности эскалации столкновений. Новостной портал Khaosod написал, что камбоджийские солдаты открыли огонь по сотрудникам службы безопасности королевства, что привело к столкновению, в результате которого двое тайских солдат получили ранения. В свою очередь, камбоджийское издание Khmer Times опровергло эти сведения, уточнив, что именно тайские войска открыли огонь по камбоджийским силам на границе.