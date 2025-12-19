https://ria.ru/20251219/poslenie-2063268200.html
"Явные послания". СМИ заметили важную деталь на прямой линии Путина
"Явные послания". СМИ заметили важную деталь на прямой линии Путина - РИА Новости, 19.12.2025
"Явные послания". СМИ заметили важную деталь на прямой линии Путина
Карта России с новыми регионами в студии, где проходит прямая линия с президентом Владимиром Путиным, представляет собой четкое послание для Украины, передает... РИА Новости, 19.12.2025
"Явные послания". СМИ заметили важную деталь на прямой линии Путина
Sky News назвало карту России на прямой линии Путина посланием для Киева