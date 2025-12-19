Рейтинг@Mail.ru
"Явные послания". СМИ заметили важную деталь на прямой линии Путина - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:40 19.12.2025 (обновлено: 17:31 19.12.2025)
https://ria.ru/20251219/poslenie-2063268200.html
"Явные послания". СМИ заметили важную деталь на прямой линии Путина
"Явные послания". СМИ заметили важную деталь на прямой линии Путина - РИА Новости, 19.12.2025
"Явные послания". СМИ заметили важную деталь на прямой линии Путина
Карта России с новыми регионами в студии, где проходит прямая линия с президентом Владимиром Путиным, представляет собой четкое послание для Украины, передает... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T14:40:00+03:00
2025-12-19T17:31:00+03:00
в мире
россия
украина
республика крым
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063244288_0:225:3241:2048_1920x0_80_0_0_05207145c45a6f16519d04370ba6680c.jpg
https://ria.ru/20251219/peregovory-2063235603.html
https://ria.ru/20251219/spectator-2063190300.html
россия
украина
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063244288_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_bb8407c053d542884c2e17e5dba3547b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, республика крым, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
В мире, Россия, Украина, Республика Крым, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
"Явные послания". СМИ заметили важную деталь на прямой линии Путина

Sky News назвало карту России на прямой линии Путина посланием для Киева

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Карта России с новыми регионами в студии, где проходит прямая линия с президентом Владимиром Путиным, представляет собой четкое послание для Украины, передает Sky News.
«

"Декорации для выступления Владимира Путина, похоже, содержат довольно явные послания. За ним висит карта России. Присмотритесь к крайнему левому краю. Там обозначен не только Крым, но и все четыре восточные области, <…> которые вошли в состав России в 2022 году", — говорится в публикации.

Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Во Франции громко высказались о Путине
Вчера, 13:49
На карте обозначены ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.
По мнению издания, таким образом Россия подчеркивает, что не откажется от этих территорий.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в 12:00 по московскому времени. Глава государства отметил, что Россия готова к переговорам и завершению конфликта на Украине мирными средствами.
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
СМИ сообщили Украине плохие новости после фиаско на саммите ЕС
Вчера, 12:42
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
 
В миреРоссияУкраинаРеспублика КрымВладимир ПутинИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала