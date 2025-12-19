Экс-президент Польши призвал Зеленского привезти разрешения на эксгумацию

ВАРШАВА, 19 дек – РИА Новости. Владимиру Зеленскому стоит привезти в Польшу разрешения на эксгумацию жертв Волынской резни, заявил бывший президент республики Бронислав Коморовский в эфире радиостанции RMF FM.

За несколько лет Польша с трудом получила разрешения на эксгумацию жертв Волынской резни в двух местах на территории Украины.