Экс-президент Польши призвал Зеленского привезти разрешения на эксгумацию

ВАРШАВА, 19 дек – РИА Новости. Владимиру Зеленскому стоит привезти в Польшу разрешения на эксгумацию жертв Волынской резни, заявил бывший президент республики Бронислав Коморовский в эфире радиостанции RMF FM.
Зеленский прибыл в Варшаву в четверг, хотя его официальный визит в Польшу запланирован на пятницу. Он встретится с президентом Каролем Навроцким, запланировано и посещение польского парламента.
"Я надеюсь, что украинская сторона использует то, что пан президент Кароль Навроцкий как бывший глава Института национальной памяти может быть особо заинтересован в том, чтобы иметь возможность похвастаться какими-то успехами, например, увеличением количества мест, где ведется эксгумация на Волыни", - сказал Коморовский.
Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к главарям украинских националистов времен ОУН-УПА* - один из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
За несколько лет Польша с трудом получила разрешения на эксгумацию жертв Волынской резни в двух местах на территории Украины.
* Запрещенные в России экстремистские организации
