05:23 19.12.2025 (обновлено: 06:05 19.12.2025)
СМИ: подозреваемый в стрельбе в Брауновском университете покончил с собой
Подозреваемый в стрельбе в Брауновском университете покончил с собой, сообщил в пятницу телеканал Fox News со ссылкой на источники в правоохранительных органах. РИА Новости, 19.12.2025
в мире, сша, брауновский университет
В мире, США, Брауновский университет
СМИ: подозреваемый в стрельбе в Брауновском университете покончил с собой

Fox News: подозреваемый в стрельбе в Брауновском университете покончил с собой

© AP Photo / Mark StockwellЭкстренные службы на месте стрельбы в Брауновском университете в Провиденсе, штат Род-Айленд
Экстренные службы на месте стрельбы в Брауновском университете в Провиденсе, штат Род-Айленд - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© AP Photo / Mark Stockwell
Экстренные службы на месте стрельбы в Брауновском университете в Провиденсе, штат Род-Айленд. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе в Брауновском университете покончил с собой, сообщил в пятницу телеканал Fox News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
"Источник в правоохранительных органах сообщил телеканалу Fox News, что предполагаемый стрелок, причастный к массовой стрельбе в Брауновском университете, найден мертвым, предположительно, в результате самоубийства", - говорится в сообщении.
Позднее в пятницу власти подтвердили эту информацию на пресс-конференции, рассказав, что подозреваемого звали Клаудио Невис Валенти, ему было 48 лет, он гражданин Португалии. Покончивший жизнь был студентом Брауновского университета, известно, что его последним местом регистрации было Майами, однако мертвым он был обнаружен в штате Нью-Гэмпшир.
Ранее телеканал со ссылкой на источники сообщил, что власти обнаружили складское помещение в Сейлеме, штат Нью-Гэмпшир, принадлежащее подозреваемому. Он был замечен на записях камер видеонаблюдения, входящим в складское помещение. Его автомобиль был обнаружен в том же комплексе.
В результате стрельбы в Брауновском университете в США погибли два человека, девять пострадали. Местная полиция отчиталась о задержании подозреваемого, но вскоре сообщила о его освобождении.
В миреСШАБрауновский университет
 
 
