В Подмосковье человек умер от отравления в пансионате
В Подмосковье человек умер от отравления в пансионате - РИА Новости, 19.12.2025
В Подмосковье человек умер от отравления в пансионате
В Подмосковном пансионате в результате отравления погиб один человек, 15 госпитализированы в состоянии средней тяжести, сообщили в министерстве здравоохранения... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T20:17:00+03:00
2025-12-19T20:17:00+03:00
2025-12-19T20:58:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
московская область (подмосковье)
2025
происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье человек умер от отравления в пансионате
В подмосковном пансионате после отравления 15 человек госпитализировали