Украинский пленный рассказал об окружении Димитрова в ДНР

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Украинский военнослужащий Олег Христенко, взятый в плен российскими бойцами в Димитрове в ДНР, рассказал, что город окружён и военным ВСУ, отправленным туда командованием, некуда деваться.

"В Мирнограде (украинское название Димитрова - ред.) много двухсотых. В общем, там FPV много летает. Командование все отправляет на позиции. Туда отправляются, а оттуда уже или в плен, или двухсотый. Рекомендую сдаваться в плен, потому что город окружен и деваться некуда", - сказал Христенко в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ.

Он рассказал, что в армию пошёл добровольно, так как ему нужны были деньги платить за квартиру и алименты, а также "отдавать долги".

По словам пленного, боевая подготовка, на которую его отправили, длилась неделю.

На позиции украинский военнослужащий был ранен, после чего вместе с ещё тремя сослуживцами решил её покинуть. Украинцы "пошли в ближайший подвал", переоделись там в найденную гражданскую одежду, "сидели, грелись, курили и слышали, что подходили", после чего сдались в плен.