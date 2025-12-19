Рейтинг@Mail.ru
Украинский пленный рассказал об окружении Димитрова в ДНР - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:26 19.12.2025 (обновлено: 10:40 19.12.2025)
https://ria.ru/20251219/plennyj-2063129169.html
Украинский пленный рассказал об окружении Димитрова в ДНР
Украинский пленный рассказал об окружении Димитрова в ДНР - РИА Новости, 19.12.2025
Украинский пленный рассказал об окружении Димитрова в ДНР
Украинский военнослужащий Олег Христенко, взятый в плен российскими бойцами в Димитрове в ДНР, рассказал, что город окружён и военным ВСУ, отправленным туда... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T10:26:00+03:00
2025-12-19T10:40:00+03:00
в мире
димитров
россия
донецкая народная республика
валерий герасимов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112437/51/1124375172_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_3bdd0eb8bea1ef603728dc035a4f5ec5.jpg
https://ria.ru/20251212/dimitrov-2061568474.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
димитров
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112437/51/1124375172_220:0:2000:1335_1920x0_80_0_0_20c6c09e476ec23a42f352fa356fd237.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, димитров, россия, донецкая народная республика, валерий герасимов, вооруженные силы украины
В мире, Димитров, Россия, Донецкая Народная Республика, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Украинский пленный рассказал об окружении Димитрова в ДНР

Пленный Христенко: Димитров окружен и военным ВСУ некуда деваться

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaБоец украинского добровольческого батальона
Боец украинского добровольческого батальона - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Боец украинского добровольческого батальона. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Украинский военнослужащий Олег Христенко, взятый в плен российскими бойцами в Димитрове в ДНР, рассказал, что город окружён и военным ВСУ, отправленным туда командованием, некуда деваться.
"В Мирнограде (украинское название Димитрова - ред.) много двухсотых. В общем, там FPV много летает. Командование все отправляет на позиции. Туда отправляются, а оттуда уже или в плен, или двухсотый. Рекомендую сдаваться в плен, потому что город окружен и деваться некуда", - сказал Христенко в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ.
Сдача украинских военных в плен в Димитрове - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Минобороны показало сдачу в плен украинских военных в Димитрове
12 декабря, 07:25
Он рассказал, что в армию пошёл добровольно, так как ему нужны были деньги платить за квартиру и алименты, а также "отдавать долги".
По словам пленного, боевая подготовка, на которую его отправили, длилась неделю.
На позиции украинский военнослужащий был ранен, после чего вместе с ещё тремя сослуживцами решил её покинуть. Украинцы "пошли в ближайший подвал", переоделись там в найденную гражданскую одежду, "сидели, грелись, курили и слышали, что подходили", после чего сдались в плен.
Около половины Димитрова взято под контроль российской армии, заявил накануне начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
В миреДимитровРоссияДонецкая Народная РеспубликаВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала