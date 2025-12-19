https://ria.ru/20251219/plennyj-2063129169.html
Украинский пленный рассказал об окружении Димитрова в ДНР
Украинский пленный рассказал об окружении Димитрова в ДНР - РИА Новости, 19.12.2025
Украинский пленный рассказал об окружении Димитрова в ДНР
Украинский военнослужащий Олег Христенко, взятый в плен российскими бойцами в Димитрове в ДНР, рассказал, что город окружён и военным ВСУ, отправленным туда... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T10:26:00+03:00
2025-12-19T10:26:00+03:00
2025-12-19T10:40:00+03:00
в мире
димитров
россия
донецкая народная республика
валерий герасимов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112437/51/1124375172_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_3bdd0eb8bea1ef603728dc035a4f5ec5.jpg
https://ria.ru/20251212/dimitrov-2061568474.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
димитров
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112437/51/1124375172_220:0:2000:1335_1920x0_80_0_0_20c6c09e476ec23a42f352fa356fd237.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, димитров, россия, донецкая народная республика, валерий герасимов, вооруженные силы украины
В мире, Димитров, Россия, Донецкая Народная Республика, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Украинский пленный рассказал об окружении Димитрова в ДНР
Пленный Христенко: Димитров окружен и военным ВСУ некуда деваться
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Украинский военнослужащий Олег Христенко, взятый в плен российскими бойцами в Димитрове в ДНР, рассказал, что город окружён и военным ВСУ, отправленным туда командованием, некуда деваться.
"В Мирнограде (украинское название Димитрова
- ред.) много двухсотых. В общем, там FPV много летает. Командование все отправляет на позиции. Туда отправляются, а оттуда уже или в плен, или двухсотый. Рекомендую сдаваться в плен, потому что город окружен и деваться некуда", - сказал Христенко в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ.
Он рассказал, что в армию пошёл добровольно, так как ему нужны были деньги платить за квартиру и алименты, а также "отдавать долги".
По словам пленного, боевая подготовка, на которую его отправили, длилась неделю.
На позиции украинский военнослужащий был ранен, после чего вместе с ещё тремя сослуживцами решил её покинуть. Украинцы "пошли в ближайший подвал", переоделись там в найденную гражданскую одежду, "сидели, грелись, курили и слышали, что подходили", после чего сдались в плен.
Около половины Димитрова взято под контроль российской армии, заявил накануне начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ
генерал армии Валерий Герасимов
.