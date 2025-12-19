Рейтинг@Mail.ru
CNN: в Пентагоне дали совет военным на случай получения незаконных приказов - РИА Новости, 19.12.2025
18:52 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/petagon-2063408939.html
CNN: в Пентагоне дали совет военным на случай получения незаконных приказов
CNN: в Пентагоне дали совет военным на случай получения незаконных приказов - РИА Новости, 19.12.2025
CNN: в Пентагоне дали совет военным на случай получения незаконных приказов
Юридический консультант объединенного комитета начальников штабов США Эрик Уидмар посоветовал американским военным подавать прошение об отставке в случае... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T18:52:00+03:00
2025-12-19T18:52:00+03:00
CNN: в Пентагоне дали совет военным на случай получения незаконных приказов

CNN: юрист посоветовал военным просить об отставке из-за незаконных приказов

CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Пентагон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Юридический консультант объединенного комитета начальников штабов США Эрик Уидмар посоветовал американским военным подавать прошение об отставке в случае получения незаконных приказов, сообщил телеканал CNN.
В ноябре шесть демократов из конгресса, включая Марка Келли, призвали военных США не исполнять приказы администрации президента США Дональда Трампа, если они противоречат закону. 21 ноября американский лидер пригрозил им серьезными проблемами за подобные призывы, подчеркнув, что раньше за такое грозила бы казнь.
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
CNN узнало о резкой смене позиции Хегсета по исполнению незаконных приказов
8 декабря, 16:45
"Попросите об отставке и воздержитесь от отставки в знак протеста, которая может быть расценена как политический жест... Таков был совет Эрика Уидмара, юрконсультанта объединенного комитета начальников штабов, председателю Объединенного комитета начальников штабов США, генералу Дэну Кейну", - говорится в сообщении канала со ссылкой на источники, знакомые с ходом беседы.
Источники телеканала добавили, что в ноябре, когда Кейн увидел призывы демократов ослушаться приказов, он спросил Уидмара, как высокопоставленные военные должны реагировать, если они считают, что отданный приказ незаконен.
"По словам источников, Уидмар ответил, что им следует проконсультироваться со своим юристом... но в конечном счете, если они решат, что приказ является незаконным, им следует подумать о том, чтобы подать в отставку", - уточнил канал.
Пентагон 24 ноября объявил, что проверяет обвинения в отношении бывшего военного и астронавта, а ныне сенатора-демократа Келли, ранее призвавшего военных не исполнять приказы Трампа, если они противоречат закону. По данным телеканала ABC, 2 декабря Келли заявил, что Трамп и его окружение "не заставят его замолчать".
Ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Theodore Roosevelt в Тихом океане - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
"Такое сложное не потянем". Пентагон провалил проект нового оружия
17 декабря, 08:00
Газета Washington Post со ссылкой на источники 28 ноября написала, что шеф Пентагона Пит Хегсет при ударах США по судам с наркоторговцами у берегов Венесуэлы приказал "убивать всех". В связи с этим после первой атаки 2 сентября командующие были вынуждены нанести второй удар, чтобы покончить с выжившими.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в ответ на вопрос, приказывал ли Хегсет "добивать" наркоторговцев, 1 декабря отметила, что летальные удары соответствуют законам войны. На вопрос, поменяли ли власти США подходы к обращению с теми, кто выживает после ударов, в связи с сообщениями в СМИ, что при первой атаке таких якобы добивали, а в дальнейшем стали спасать, она ответила, что Белому дому неизвестно о перемене подходов к атакам на суда наркоторговцев после скандального эпизода.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Трамп предостерег от призывов не исполнять его указы
2 декабря, 11:27
 
В миреСШАВенесуэлаДональд ТрампПит ХегсетКаролин ЛевиттМинистерство обороны США
 
 
