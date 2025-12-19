Рейтинг@Mail.ru
"Народный фронт" продолжит работу в течение года, заявил Песков - РИА Новости, 19.12.2025
12:09 19.12.2025 (обновлено: 12:15 19.12.2025)
"Народный фронт" продолжит работу в течение года, заявил Песков
"Народный фронт" продолжит работу в течение года, заявил Песков - РИА Новости, 19.12.2025
"Народный фронт" продолжит работу в течение года, заявил Песков
"Народный фронт" продолжит работу в течение года, чтобы каждое обращение граждан получило отклик, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.12.2025
"Народный фронт" продолжит работу в течение года, заявил Песков

Песков: "Народный фронт" продолжит работу по поддержке россиян в течение года

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. "Народный фронт" продолжит работу в течение года, чтобы каждое обращение граждан получило отклик, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Народный фронт" России в течение года продолжит напряженную работу с тем, чтобы каждое обращение гражданина получило реакцию, было проанализировано, там, где нужна помощь, она была бы оказана. В этой работе принимают участие и муниципальные, и региональные, и федеральные органы власти", - сказал Песков на "Итогах года с Владимиром Путиным".
"Итоги года" с Путиным начались
