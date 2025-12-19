https://ria.ru/20251219/peskov-2063167906.html
"Народный фронт" продолжит работу в течение года, заявил Песков
"Народный фронт" продолжит работу в течение года, заявил Песков - РИА Новости, 19.12.2025
"Народный фронт" продолжит работу в течение года, заявил Песков
"Народный фронт" продолжит работу в течение года, чтобы каждое обращение граждан получило отклик, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T12:09:00+03:00
2025-12-19T12:09:00+03:00
2025-12-19T12:15:00+03:00
дмитрий песков
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2063031837_0:238:2991:1920_1920x0_80_0_0_989dafb84c052f45da263cccd41f1dc3.jpg
https://ria.ru/20251219/itogi-2063168723.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2063031837_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_9461d062adb21f908228b7d550c83a36.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, общество, россия, владимир путин
Дмитрий Песков, Общество, Россия, Владимир Путин
"Народный фронт" продолжит работу в течение года, заявил Песков
Песков: "Народный фронт" продолжит работу по поддержке россиян в течение года