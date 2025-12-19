Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал, чего не стал бы делать перед началом "Итогов года" - РИА Новости, 19.12.2025
11:51 19.12.2025
Песков рассказал, чего не стал бы делать перед началом "Итогов года"
Песков рассказал, чего не стал бы делать перед началом "Итогов года"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что перед началом "Итогов года" не стал бы задавать президенту РФ Владимиру Путину вопросов. РИА Новости, 19.12.2025
2025
Песков рассказал, чего не стал бы делать перед началом "Итогов года"

Подготовка площадки перед началом прямой линии и пресс-конференции президента России Владимира Путина
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что перед началом "Итогов года" не стал бы задавать президенту РФ Владимиру Путину вопросов.
"Я бы не стал сейчас задавать ему вопросов, потому что, естественно, все волнуются, мероприятие ответственное и, хотя президент обладает гигантским опытом, знаниями, он всегда готов проводить такие мероприятия, но, действительно, формат в мировом масштабе уникальный, поэтому каждый раз это всегда волнительно", - сказал Песков журналистам.
