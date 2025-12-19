https://ria.ru/20251219/peskov-2063159304.html
Путин готовился к прямой линии до глубокой ночи, рассказал Песков
Путин готовился к прямой линии до глубокой ночи, рассказал Песков - РИА Новости, 19.12.2025
Путин готовился к прямой линии до глубокой ночи, рассказал Песков
Президент России Владимир Путин накануне готовился к прямой линии до глубокой ночи, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T11:50:00+03:00
2025-12-19T11:50:00+03:00
2025-12-19T11:50:00+03:00
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063158032_0:0:3160:1778_1920x0_80_0_0_0e0b7849debc11bec1a91a29607dcf3d.jpg
https://ria.ru/20251219/voprosy-2063157753.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063158032_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_e564773e31f7000f35f68a324c7d027e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, итоги года с владимиром путиным — 2025
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Путин готовился к прямой линии до глубокой ночи, рассказал Песков
Песков рассказал, что Путин накануне готовился к прямой линии до глубокой ночи