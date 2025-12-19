Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал формат прямой линии с Путиным уникальным - РИА Новости, 19.12.2025
11:39 19.12.2025 (обновлено: 11:48 19.12.2025)
Песков назвал формат прямой линии с Путиным уникальным
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал уникальным формат прямой линии главы государства Владимира Путина, совмещенной с пресс-конференцией. РИА Новости, 19.12.2025
политика, итоги года с владимиром путиным — 2025, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время подготовки площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время подготовки площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал уникальным формат прямой линии главы государства Владимира Путина, совмещенной с пресс-конференцией.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Она пройдет в формате прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией.
"Формат, действительно, в мировом масштабе уникальный", - сказал Песков журналистам.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Обращений по вопросам СВО на прямую линию с Путиным стало меньше
