Вопросы с прямой линии часто рассматриваются в правительстве, заявил Песков - РИА Новости, 19.12.2025
11:39 19.12.2025 (обновлено: 11:45 19.12.2025)
Вопросы с прямой линии часто рассматриваются в правительстве, заявил Песков
Вопросы с прямой линии часто рассматриваются в правительстве, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время подготовки площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Вопросы, которые поднимаются на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, часто затем рассматриваются на заседаниях правительства России, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Часто некоторые вопросы, которые поднимаются на прямой линии президента, затрагиваются потом на заседаниях правительства, регионы очень живо реагируют моментально", - сказал Песков журналистам.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Она пройдет в формате прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией.
