https://ria.ru/20251219/peskov-2063156188.html
Вопросы с прямой линии часто рассматриваются в правительстве, заявил Песков
Вопросы с прямой линии часто рассматриваются в правительстве, заявил Песков - РИА Новости, 19.12.2025
Вопросы с прямой линии часто рассматриваются в правительстве, заявил Песков
Вопросы, которые поднимаются на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, часто затем рассматриваются на заседаниях правительства России, сообщил... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T11:39:00+03:00
2025-12-19T11:39:00+03:00
2025-12-19T11:45:00+03:00
политика
итоги года с владимиром путиным — 2025
россия
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2063031837_0:238:2991:1920_1920x0_80_0_0_989dafb84c052f45da263cccd41f1dc3.jpg
https://ria.ru/20251219/peskov-2063156382.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2063031837_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_9461d062adb21f908228b7d550c83a36.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, итоги года с владимиром путиным — 2025, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Вопросы с прямой линии часто рассматриваются в правительстве, заявил Песков
Песков: вопросы с прямой линии потом часто рассматриваются в правительстве