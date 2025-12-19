Песков рассказал о важном аспекте подготовки к прямой линии с Путиным

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал главной целью при подготовке к прямой линии президента России Владимира Путина ознакомить главу государства со всей палитрой тем, которые затрагивают граждане в обращениях.