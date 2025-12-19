Рейтинг@Mail.ru
В Перми вынесли приговор убийцам бизнесмена Лукова
19.12.2025
В Перми вынесли приговор убийцам бизнесмена Лукова
В Перми вынесли приговор убийцам бизнесмена Лукова - РИА Новости, 19.12.2025
В Перми вынесли приговор убийцам бизнесмена Лукова
Двоим пермякам, организовавшим убийство бизнесмена Александра Лукова, суд назначил 16 и 17 лет колонии строгого режима, сообщает краевая прокуратура. РИА Новости, 19.12.2025
В Перми вынесли приговор убийцам бизнесмена Лукова

ПЕРМЬ, 19 дек - РИА Новости. Двоим пермякам, организовавшим убийство бизнесмена Александра Лукова, суд назначил 16 и 17 лет колонии строгого режима, сообщает краевая прокуратура.
Местный 59-летний бизнесмен, владелец заведения общественного питания Луков был застрелен в Перми 5 октября 2023 года возле бара на улице Первомайской в Перми. По факту убийства следователи в тот же день возбудили уголовное дело. Через некоторое время силовики задержали партнера Лукова по бизнесу Руслана Шардакова, ему вменяли подстрекательство к убийству. Потом по этой же статье задержали его знакомого, хозяина речного теплохода-буксира Андрея Широкова. Дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. Они сочли вину подсудимых доказанной, но посчитали, что все же мужчины заслуживают снисхождения.
"Суд назначил виновным наказание в виде 16 и 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. В отношении исполнителя преступления уголовное дело выделено в отдельное производство", - говорится в сообщении.
По данным надзорного ведомства, один из фигурантов - партнер Лукова по бизнесу, решил убить "коллегу", чтобы получить контроль над распределением доходов от предпринимательской деятельности. Он предложил своему знакомому за денежное вознаграждение организовать убийство и подыскать исполнителя. В результате в октябре 2023 года "киллер" не менее четырех раз выстрелил в Лукова в пермском кафе и на улице. Бизнесмен скончался от полученных ран.
Из сервиса проверки контрагентов Rusprofile известно, что Луков являлся учредителем ООО "Лодочка", специализирующемся на торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями, а также владельцем крупной доли в компании по добыче нефти и попутного газа "Аспект-Профит". Совладельцем этого бизнеса значится Руслан Шардаков.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Оправдательный приговор женщине по делу об убийстве ее дочери обжаловали
18 декабря, 12:57
 
