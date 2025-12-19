В Перми вынесли приговор убийцам бизнесмена Лукова

"Суд назначил виновным наказание в виде 16 и 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. В отношении исполнителя преступления уголовное дело выделено в отдельное производство", - говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, один из фигурантов - партнер Лукова по бизнесу, решил убить "коллегу", чтобы получить контроль над распределением доходов от предпринимательской деятельности. Он предложил своему знакомому за денежное вознаграждение организовать убийство и подыскать исполнителя. В результате в октябре 2023 года "киллер" не менее четырех раз выстрелил в Лукова в пермском кафе и на улице. Бизнесмен скончался от полученных ран.